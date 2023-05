Vejgaards amatører nærmer sig divisionerne: Aalborg skal være fast inventar

AALBORG:Solen bagede på den ikoniske stentrappe på Soffy Road, da Vejgaard lørdag vandt 2-1 over Odder i Danmarksseriens oprykningsspil. Men det var med nød og næppe, at hjemmeholdet sikrede de tre point, da Christian Rye scorede til 2-1 på et straffespark mod kampens afslutning.

- Det var en skidt præstation fra os, og vi havde topholdets held. Jeg synes, at Odder havde meget med, og de var gode i de faser af spillet, hvor vi plejer at være gode. De ejede vores midtbane, og det må vi få kigget på, siger cheftræner Nickolaj Jonstrup.

Jonstrup har selv masser af år i divisionerne bag sig, da han gjorde sig som angriber for Blokhus FC og Jammerbugt FC i sin aktive karriere. Nu håber han på igen at få en tilværelse i de rækker - men fra sin plads på sidelinjen.

- Vi har i mange år sagt, at vi mangler et Aalborg-hold i divisionerne. Med al ære og respekt for dem omkring os i andre klubber er vi det bedste bud på et divisionshold her i byen både i morgen og om mange år. Vi har mange dygtige, unge spillere på vores hold i dag, så jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne spille i divisionerne i de næste mange år, lyder det fra ham.

De kommende uger bliver vigtige for Aalborgs næstbedste fodboldhold. Arkivfoto: Claus Søndberg

Med fem kampe tilbage og seks point ned til fynske Marienlyst lige under de tre oprykningspladser er der meget på spil i Danmarksserien oprykningsspil. Dermed kan der potentielt være ni point ned med fire kampe tilbage efter næste uges udfordring.

- Nu har vi Marienlyst i næste kamp, og hvis vi får en sejr der, er det svært ikke at se positivt på det. Taber vi, er det jo status quo. Vi skal holde hovedet koldt og finde arbejdshandskerne frem, og så skal vi være det hold, som vi er gode til at være - at slide og vinde vores dueller, siger Nickolaj Jonstrup.

Han håber selv på at kunne forstærke holdet frem mod en potentiel tilværelse i 3. division. Det er dog nemmere sagt end gjort, da Vejgaard er en amatørklub uden kontraktspillere.

- Vi kan kun tilbyde et godt trænings-setup og to gode trupper i én A-trup, som vi har fået skabt. Da jeg kom til, havde vi et serie 1-mandskab, som virkelig sled i det, og hvor jeg selv spillede med. Nu har vi et hold, som spiller med om oprykning til Jyllandsserie 1. Det er attraktivt, hvis man er en ung spiller, som vil prøve sig af på højere plan. Så vi håber, at nogen synes, det kunne være spændende at prøve sit talent af her.

- Vi kan altid bruge nogle dygtige spillere, og vi har været præget af skader på det seneste. Der kan vi godt se, at vi har nogle dygtige, unge spillere, men møder man 3. divisionshold på kontrakter, så er 13., 14. og 15. mand også god, selvom man har skader. Der kan vi mærke, at skaderne gør ondt i de tætte kampe, og der kan det gøre en forskel med nogle forstærkninger, tilføjer cheftræneren.

100-kampsjubilaren Nicolai Rask Lassen stod for Vejgaards indledende scoring mod Odder, da han kort før pause sendte et kurvet spark i mål fra distancen.

Vejgaard B var senest i divisionerne tilbage i 2020, hvor de rykkede ud af den daværende 2. division. Siden er strukturen ændret i dansk fodbold, og 3. division er indført.