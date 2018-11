Vejgaards fejl blev straffet mod Kolding

FODBOLD: Efter 10 point i de foregående 4 kampe sluttede Vejgaard Boldspilklub lørdag efteråret i 2. division af med et nederlag, da rækkens tophold fra Kolding vandt med 2-0 på Soffy Road.

En scoring sidst i hver halvleg sikrede gæsterne de tre point.

– Det var en lige kamp langt hen ad vejen, men tre minutter før pausen stod vi og snorksov på et hjørnespark, som de scorede på, og i anden halvleg kom Peter Sandberg, der ellers inden havde reddet os med nogle strålende redninger, til at spille bolden lige hen i fødderne på en Kolding-spiller, så de kunne score i tomt mål, konstaterede Vejgaard-træner Christian Flindt Bjerg.

Fejlene til trods var han tilfreds med sit holds indsats.

– Spillerne gjorde, hvad de kunne, og derfor har jeg også takket dem for deres indsats. Kolding var mere kyniske end os, og det må vi også anerkende, men det var en meget jævn kamp, og vi fik vist, at vi har løftet vores spil markant i forhold til, da vi mødtes første gang i sæsonen, hvor vi blev spillet ud af brættet, siger Christian Flindt Bjerg.

Resultatet betyder, at Vejgaard nu kan overvintre på ottendepladsen i 2. divisions pulje 1 med 17 point for 16 kampe.

– Jeg synes så absolut, at vi har fået vist, at vi hører til i den her række. Vi har spillet uafgjort med Jammerbugt to gange, vi har slået Skive, og vi har også vundet mange af kampene mod de hold, vi skal måle os med. Det har været et flot efterår, hvor vi har bygget videre på vores gode sæson sidste år i Danmarksserien, og jeg håber selvfølgelig, at det fortsætter i foråret, siger Christian Flindt Bjerg.