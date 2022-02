Vejle bankede AaB over hele linjen

FODBOLD:Det blev en lang lørdag for AaB’s tre ældste talenthold, der var på heldagsudflugt til Vejle. Det pointmæssige udbytte i tre kampe blev et rundt nul.

Værst gik det for U17-holdet, der tabte 5-1.

Malthe Gyldenløve-Lydebalk reducerede til slutresultatet kort før tid i en kamp, som aldrig nåede det ønskede spillemæssige niveau fra AaB’s side.

Det samme kan siges for både U15 og U19-holdene, der begge tabte 2-0 til Vejles ditto.

- Vi var gode i de første 10 minutter, men så blev vi bange, og resten af første halvleg stod der Vejle på. Vi var reelt heldige med kun at være bagud med 0-1 ved pausen. Vi kom bedre ud til anden halvleg, men vi formåede ikke at udligne, og det punkterede kampen, da Vejle gjorde det til 2-0 med et kvarter tilbage, siger U19-træner Kim Leth.

- Det er frustrerende, at vi ikke får de sejre, som vi hungrer efter. Hvis vi skal vinde kampe, så kræver det, at vi er i stand til at spille en hel god kamp, siger Kim Leth.

U15-træner Dennis Deleuran var heller ikke helt tilfreds. Han er relativt ny i jobbet, da han for ganske få uger siden afløste Theis Larsen, der nu er U17-cheftræner i AaB.

- Generelt mangler vi lige fem procents kvalitet over hele linjen. Det var nogle dumme mål, som Vejle endte med at få, for de opstod efter fejl fra vores side, siger Dennis Deleuran, der dog er fortrøstningsfuld i forhold til resten af foråret.

- For os handler det jo mest af alt om, at vi skal have gjort spillerne bedst muligt klar til at komme op i U17-ligaen efter sommerferien, og her tager vi hele tiden nogle gode skridt, siger Dennis Deleuran, der tidligere har været U19-træner i Næstved, akademitræner i Uganda og ansat i Brøndbys ungdomsafdeling.