Vejle kaprer Thisted-talent

FODBOLD: Thisted FC må vinke farvel til midtbanetalentet Tobias Mølgaard Henriksen, når hans kontrakt med 1. divisionsklubben udløber til sommer. Det 21-årige talent har lavet en forhåndsaftale med Vejle - topholdet i landets næstbedste fodboldrække.

- Vi får en af de mest interessante unge spillere i NordicBet Ligaen. Tobias Mølgaard er en spiller med et stort udviklingspotentiale, og han er en løbestærk og arbejdsom spiller til positionerne på midtbanen. Vi får en powerspiller ind, som har et godt hovedspil og som er anvendelig på flere pladser på banen, siger Vejles tekniske chef, Jacob Krüger, i en pressemeddelelse.

Tobias Mølgaard er født og opvokset i Gudum ved Lemvig. Han har spillet i Thisted FC siden 2011 hvor han var U17-spiller og fik debut på førsteholdet allerede som 17-årig.

- Jeg har sagt ja til et godt tilbud fra Vejle Boldklub. At prøve mig af som fuldtidsfodboldspiller tiltaler mig rigtig meget. Jeg har hørt meget godt om miljøet, og Vejle har vist stor interesse for at tilknytte mig. De sidste halvandet år i Thisted FC har dog været helt fantastiske, og det er en klub jeg kommer til at savne. De gav mig chancen på højt niveau og jeg har haft mange gode oplevelser med dem, siger Tobias Mølgaard til Vejles hjemmeside.