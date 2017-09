Vejret driller til VM

SURFING: Dagens VM-disciplin SUP Surfing kræver, at der er bølger på vandet, og derfor kunne dagens konkurrence ikke afvikles ud for Landingspladsen i Vorupør, som ellers var meldt ud, da bølgerne var for små.

Bølgerne var større lidt længere mod nord, og derfor fik arrangørerne i løbet af en time flyttet hele arrangementet 400 meter op ad stranden, så konkurrencen kunne komme i gang.

Dagens første heats gik i vandet omkring 14.00 og planen var at få afviklet første runde af både mænd og kvinder inden solnedgang.

Det blev dog sent onsdag eftermiddag, før kvinderne også kom i gang med surfing-konkurrencen, og derfor blev konklusionen klokken 20.15, at der ikke var lys nok til at afvikle de sidste heats i kvindernes konkurrence.

Det betyder, at blandt andet nordjyske Anette Carsing fra Klitmøller og Anette Qvistgaard fra Aalborg først skal på vandet tidligt torsdag morgen klokken 06.30.

Finalerne forventes fortsat at være afsluttet torsdag eftermiddag med kåringen af de nyeste SUP Surfing verdensmestre.