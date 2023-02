Veloplagte Aalborg klædte sønderjyder af

AALBORG:Der var kun gået 48 timer siden Champions League-sejren over Elverum, da Aalborg Håndbold fredag aften igen skulle i aktion foran sit hjemmepublikum i Sparekassen Danmark Arena.

Havde man ikke vidst bedre, skulle man dog tro, at det var gæsterne fra Sønderjyske, der var mødt op med trætte ben, for sønderjyderne blev udspillet og sendt hjem med et nederlag på 34-23.

Sejren var Aalborg Håndbolds sjette i træk i HTH Herreligaen, hvor nordjyderne har sat sig på førstepladsen. Nu er der fire point ned til forfølgerne fra GOG, der dog først spiller søndag på udebane mod Ribe-Esbjerg.

Aalborg Håndbold - Sønderjyske 34-23 (18-12) Håndbold, HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 4-0, 9-2, 12-6, 15-8, 18-12 (pausestilling), 23-13, 26-13, 27-16, 31-17, 34-21

Mål, Aalborg Håndbold: Lukas Sandell 7, Mads Hoxer 6, René Antonsen 5, Sebastian Barthold 5, Aron Pálmarsson 3, Felix Claar 2, Victor Kløve 2, Kristian Bjørnsen 2, Andreas Væver 1, Henrik Møllgaard 1

Topscorer, Sønderjyske: Morten Bjørnshauge 4

Udvisninger: Aalborg Håndbold 2, Sønderjyske 2

Tilskuere: 4430 VIS MERE

Aalborg Håndbold satte sig tungt på kampen straks fra start. Målmand Simon Gade og hans forsvar fik en god start, og i den anden ende scorede René Antonsen og Mads Hoxer to gange hver, så hjemmeholdet efter fem minutter førte 4-0.

Den tidligere Aalborg-spiller Tobias Møller fik brudt sønderjydernes scoringstørke, men det var en ringe trøst, for Aalborg Håndbold fortsatte bare ufortrødent, mens gæsterne omvendt lavede et hav af fejl.

Efter 10 et halvt minut kunne Felix Claar bringe Aalborg foran med hele 9-1. Midtvejs i første halvleg stod det 12-4, men så svigtede koncentrationen en smule hos hjemmeholdet, der løb ind i fem minutters scoringspause.

Flere store redninger fra Simon Gade betød dog, at Sønderjyske ikke kom nærmere end 12-6, inden Sebastian Barthold fik prikket hul på målbylden igen, og ved pausen stod det 18-12 i nordjysk favør.

En sidste rest af spænding fik Aalborg Håndbold elimineret i anden halvlegs første minutter. Simon Gade stod stadig fremragende i målet, og i den anden ende scorede holdkammeraterne efter behag, så efter fem minutters spil var føringen øget til 23-13.

Det blev også 26-13, men midtvejs i anden halvleg fik Aalborg dryppet malurt i bægeret, da en ellers særdeles velspillende Lukas Sandell kom galt afsted i en forsvarsaktion og måtte udgå med en skade.

Den svenske højre back kom ikke på banen igen, men holdkammeraterne havde heller ikke skyggen af problemer med at køre en særdeles komfortabel sejr hjem.