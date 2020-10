Se billederne: Velspillende Thisted knækkede Næsby efter pausen

FODBOLD:Thisted FC fik søndag eftermiddag en oplagt mulighed for at komme tilbage på sporet i 2. division efter nederlaget mod Jammerbugt, da bundholdet fra Næsby kom på besøg.

Nordvestjyderne leverede en fornem præstation og tog sig også af alle tre point med en 4-2 sejr, hvor særligt Yao Dieudonne var iøjnefaldende med to mål. Men de kom ikke uden vanskeligheder, da Næsby bragte sig foran i opgøret.

Det var tydeligt fra kampens start, at Thisted FC's opgave ville bestå i at bryde et kompakt Næsby-hold op, som forsvarede med fem mand på linje lavt på egen banehalvdel.

Det var tæt på, at thyboerne fik det mål, som kunne have tvunget fynboerne længere frem på banen, tidligt i kampen.

Mathias Andersen blev spillet i dybden med en veltimet aflevering. Thisted-kanten var alene med Næsby-målmand Rasmus Lund, men keeperen kom godt ud i Mathias Andersen, som afsluttede lige på målmanden.

Thisted-angriberen Yao Dieudonne var her, der og alle vegne i kampen. Først med et farligt skud fra en spids vinkel, dernæst med et hovedstød, som sneg sig lige forbi stolpen og til sidst med et hårdt skud på den ene opstander efter et glimrende kombinationer fra fire Thisted-spillere.

Thisted FC - Næsby 4-2 (0-0) Mål: 0-1 Mikkel Ørbech (46. minut), 1-1 Asger Bust (57. minut), 2-1 Yao Dieudonne (72. minut), 3-1 Yao Dieudonne (75. minut), 4-1 Seyi Adekoya (90. minut), 4-2 Kasper Høst (90. minut) Tilskuere: 306 VIS MERE

Der stod Thisted på hele første halvdel af kampen, men skæbnen var hård for hjemmeholdet.

Stik mod spil og chancer kunne Næsby-spilleren Mikkel Ørbech mindre end et minut efter pausen sparke udeholdet foran med 1-0.

Dermed var et målfattigt Thisted-hold, der inden kampen kun havde fundet vej til nettet syv gange i seks kampe, tvunget til minimum at score to, hvis de ville have fuldt udbytte mod bundproppen.

Det lykkedes hurtigt for værterne at svare tilbage. I det 57. minut tog Seyi Adekoya, der blev præsenteret i fredags, et løb mod baglinjen og smækkede bolden ind til en fremadstormende Asger Bust, som sikkert lagde kuglen i kassen til 1-1.

Næsby var søndag eftermiddag på besøg i Thy til et møde med Thisted FC i mændenes 2. division i fodbold. Foto. Lars Pauli

Herefter lagde hjemmeholdet et konstant og massivt pres på gæsterne. Det gav valuta med lidt mere end et kvarter tilbage, da Yao Dieudonne fordoblede sin måltotal i sæsonen.

Ivorianeren var først over en nedfaldsbold i forbindelse med et hjørnespark, som han resolut sparkede ind til en fortjent føring. Og bare få minutter senere gjorde han sig selv til dobbelt målscorer, da han på et indlæg fik styret bolden i mål til 3-1.

Den tidligere Vendsyssel-spiller Seyi Adekoya kunne efter en energisk præstation score til 4-1 i overtiden.

Dermed gjorde det ikke så meget for Thisted, at Kasper Høst i de døende sekunder reducerede til 2-4.

Det var dermed en perfekt afskedskamp for Karl Kristian Guldhammer, som denne weekend stoppede som direktør for Thisted FC.