Læsø siger på gensyn til ønskeklubben - forhåbentlig med DM-guldet

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbolds Nikolaj Læsø tager efter denne sæson til Porto, men han kan lige nå at slutte af på den næsten helt store klinge med et DM-guld søndag aften, når holdet med en sejr hjemme mod GOG kan sikre sig titlen.

- Det bliver en fed kamp. Jeg glæder mig helt vildt. Der var tryk på nede i Gudme, og jeg tror på, at det bliver meget af det samme. Inde på banen bliver det en sindssyg stor fight, en masse fysik, og jeg glæder mig bare helt vildt til at slutte af med den kamp - og forhåbentlig slutte af med en pokal til Aalborg, lyder det fra Nikolaj Læsø, der samtidig pointerer, at han gerne havde taget Champions Leagues Final4 i Køln med, men Aalborg blev i turneringen stoppet i kvartfinalerne af Veszprém.

En uafgjort i søndagens 2. DM-finale vil betyde, at Læsø har endnu en finalekamp tilbage, men han føler sig ret sikker på, at guldet bliver afgjort i Aalborg, og at det derfor bliver hans sidste kamp for holdet.

- Jeg har tænkt, at det nok bliver den sidste i den her omgang. Jeg tvivler på, at søndagens kamp ender uafgjort, og at vi så skal ud i en tredje kamp, siger Læsø og fortæller videre om sit farvel og sin tid i Aalborg efter ankomsten i sommeren 2020.

- Det er vemodigt. De to år, jeg har haft i Aalborg, har været helt fantastiske, og kun noget jeg kan se positivt tilbage på, når jeg er færdig her, så selvfølgelig er det en smule vemodigt at skulle sige farvel. Det er en sindssygt fed klub, og den er vildt professionel. Den er lige, hvad jeg ønsker i en klub.

- Jeg havde jo et eller andet sted håbet, at det her skulle være et projekt, jeg skulle være i mange år og blive en del af det, vi har bygget op de sidste to år, som jeg synes er gået rigtig stærkt. Når det så er sagt, er der jo en mulighed for, at man kan komme tilbage på et senere tidspunkt, så det er ikke sikkert, at det bliver min allersidste kamp i en Aalborg-trøje, udtaler den stærke Aalborg-bagspiller og giver dermed et lille håb til de fans, der gerne ser ham tilbage i Nordens Paris på et tidspunkt.

Denne tordnende skudarm må Aalborg Håndbold kigge langt efter til næste sæson. Foto: Martin Damgård

Aalborg Håndbold har virkelig udviklet sig til en magtfaktor i både dansk, men også international håndbold i Læsøs tid i klubben, og han har samtidig personligt bygget rigtig meget på.

- Jeg har lært rigtig meget de sidste to år. Jeg kom fra Aarhus, hvor det sidste år afhang meget af min præstation og så til en klub, hvor vi har været 16 rigtig dygtige spillere. Jeg er blevet mere moden og forstår spillet på en lidt anden måde, end jeg gjorde førhen, udtaler Nikolaj Læsø.

- Der er lidt mere end bare skud i tingene, og så har jeg lært rigtig meget af den rutine, der er mange på holdet, der har. Det har jeg fået rigtig meget erfaring i, og jeg har derved selv opbygget en masse rutine.

Aalborg Håndbolds cheftræner Stefan Madsen håber, at han igen på et tidspunkt kan dirigere Nikolaj Læsø på håndboldbanen i Aalborg. Foto: Martin Damgård

Hans cheftræner Stefan Madsen er samtidig fuld af lovprisning over, hvad Nikolaj Læsø har bedrevet og udviklet sig til i Aalborg, samtidig med at han deler samme ønske som profilen.

- Jeg synes, at dét, der skinner mest igennem for mig, er den udvikling, han har gennemgået, hvor han virkelig har udviklet sig til at være en topspiller på alle mulige måder. Både spillemæssigt, men også hans tilgang til sit arbejde, hvor jeg ser en helt anden velovervejet og dedikeret spiller, lyder det fra Stefan Madsen, der godt kunne lyde som en mand, der gerne havde set bagspillerens skudarm for sit hold igen i den kommende sæson.

- Jeg er med på, at der er stadig er ting, han skal forfine, og jeg er sikker på, at det step, han tager nu, kommer til at gøre det godt for ham.

- Jeg håber for ham, at han får en stor rolle, for det er der, han er klart bedst, og det synes jeg, at han har vist, at han kan bære. Jeg håber desuden af hele mit hjerte, at det bliver et gensyn med Aalborg Håndbold for ham, slutter cheftræneren om Læsø.

DM-guldet i herrehåndbold kan de sammen med resten af Aalborg Håndbold sikre sig, når GOG gæster dem søndag klokken 17.00.