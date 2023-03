Vendelboer er én sejr fra det helt store mål

VENDSYSSEL:Med en knusende hjemmesejr på 30-19 over Mors-Thys ligareserver gav håndboldherrerne fra Elitesport Vendsyssel sig i weekenden det perfekte afsæt til sidste spillerunde i 2. division.

Vendelboerne skal nu blot bruge en sejr over midterholdet Hjallerup i udekampen 1. april, før de er tilbage i 1. division efter blot et enkelt års fravær.

- Vi havde en rigtig skøn lørdag i Idrætshallen i Frederikshavn, for der var mange tilskuere, og holdet spillede noget af det bedste, jeg længe har set. Vores forsvarsspil i første halvleg var i særklasse, siger Mogens Krogh, direktør hos Elitesport Vendsyssel.

Væk fra de gummiben, der i to udekampe i træk havde kostet vendelboerne point, og nu har de altså oprykningen i egne hænder.

- Men det bliver en speciel kamp og et vaskeægte brag mod Hjallerup, for spillerne på de to hold kender hinanden rigtigt godt, og rigtig mange har spillet sammen i ungdomsårene, fortæller Mogens Krogh.

- Jeg er dog overbevist om, at vores hold kan tage den nødvendige sejr, hvis de møder lige så fokuserede op, som de gjorde mod Mors-Thy lørdag, uddyber Elitesport Vendsyssels direktør.

Organisatorisk er klubben klar til oprykning, forsikrer han om, og det skyldes blandt andet ansættelsen af Rasmus Mølgaard, der har fået ansvaret for det sportslige setup.

- Det betyder, at jeg kan fokusere på den kommercielle del og arbejde på at gøre vores produkt og økonomi bæredygtig. Det handler om at få skabt flere indtægter og samtidig lave en endnu federe ramme om opgørene. Vi har en plan om, at vores hjemmekampe i næste sæson skal fordeles ligeligt mellem Frederikshavn og Hjørring, afslører Mogens Krogh.