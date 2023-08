Vendelboer låner forsvarsspiller hos superligaklub

Fodboldklubben Vendsyssel FF er kommet svækket gennem sommeren, og cheftræner Henrik Pedersen har ikke lagt skjul på, at han ønsker sig forstærkninger til truppen i 1. division. Tirsdag dukkede der så omsider et nyt ansigt op.

Vendelboerne har lejet den 20-årige forsvarsspiller Baptiste Rolland hos superligaklubben Lyngby for resten af den indeværende sæson. Franskmanden er skolet i den franske storklub Lille, men har efter et halvt år hos københavnerne endnu sin superligadebut til gode.

- Baptiste er en ung og meget talentfuld stopper. Han er rigtig stærk på bolden, han har en god fart og er dygtig i sit forsvarsspil. Jeg tror på, at han med sine store kvaliteter hurtigt kan gå ind og blive en vigtig spiller for os, siger Vendsyssel FF's sportschef, Søren Henriksen i en pressemeddelelse.

Han antyder, at vendelboerne har indtænkt en købsmulighed, der kan blive aktuel, hvis lejeopholdet bliver en succes for begge parter.

- Jeg er glad for at få muligheden i Vendsyssel og håber og tror på, at jeg kan få en masse spilletid og udvikle mit spil. Jeg synes projektet lyder rigtig spændende, udtaler den 20-årige forsvarsspiller.

Baptiste Rolland kan allerede få sin debut onsdag aften, når Vendsyssel FF på hjemmebane møder IF i 1. division.