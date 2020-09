Vendsyssel afventer scanning af skadet profil

FODBOLD:Vendsyssel FF må klare sig uden Christoffer Boateng, når det fredag aften gælder en udekamp mod FC Helsingør i landets næstbedste fodboldrække.

Offensivspilleren blev knæskadet efter tre minutters spil af tirsdagens 3-0-sejr over Hobro IK, og det holder ham ude af den trup, der skal på besøg hos de nordsjællandske oprykkere.

Hvor længe skaden kommer til at holde Christoffer Boateng ude, er dog endnu uvist.

- Han skal først scannes i morgen (fredag, red.), så vi må vente til næste uge med at se, hvordan det står til, fortæller Vendsyssel-træner Lasse Stensgaard, der ikke vil tage sorgerne på forskud.

- Det så ikke godt ud, og de vender jo nok ikke tilbage og siger, at det bare var et trælår, men belært af erfaring er jeg stoppet med at gætte på den slags. Jeg håber det bedste og lader folk, der er klogere end mig tage sig af det, siger Lasse Stensgaard.

Christoffer Boatengs skade var eneste malurt i Vendsyssels bæger i tirsdags mod Hobro, hvor vendelboerne på fornem vis fik rejst sig oven på 0-6-afklapsningen i sæsonpremieren mod Fremad Amager.

Nu venter så FC Helsingør, der trods status som oprykker har maksimumpoint efter to kampe.

- Jeg forventer en fed kamp for den neutrale tilskuer. De har skabt mange chancer i deres første kampe, og det gjorde vi også sidst mod Hobro. Jeg forventer en stillingskrig på den fede måde, siger Lasse Stensgaard.

Der er kampstart i Helsingør klokken 19.