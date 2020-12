Vendsyssel-anfører ser positivt på nyt år efter sejr: - Det var første step på vejen

FODBOLD:Det var en lettet anfører for Vendsyssel FF, Søren Henriksen, som efter en hård efterårssæson søndag kunne gå på juleferie med en sejr på 2-0 over Fremad Amager.

- Det har været op ad bakke det meste af sæsonen, så det var dejligt, at vi kan gå på ferie med en helt fortjent sejr.

- Jeg syntes, at man kunne se fra start, at vi ville det. Vi havde besluttet os for, at vi skulle give alt, for vi ved, hvor vigtigt det er at gå på pause med en sejr, lyder det fra Søren Henriksen.

Det blev altså en positiv slutning på året for Vendsyssel, der forud for kampen mod Fremad Amager kun havde vundet tre ud af 15 kampe.

Det kostede i sidste ende Lasse Stensgaard jobbet som cheftræner.

- Det har været tungt i lange perioder, og det har ikke været godt nok fra nogen af os. Vi ved, at vi skal gøre det bedre, og vi har da også kigget os selv i spejlet et par gange.

- Vi snakkede efter fyringen af Lasse, at vi skulle kigge indad. Vi (spillertruppen, red.) har et stort ansvar, hvis ikke det største, for at det er gået, som det er.

Michael Schjønberg er kommet ind på trænerbænken i stedet for Stensgaard. Anføreren har sagtens kunnet mærke et stilskifte, efter Schjønberg er kommet til.

- Han har kun været her et par dage og har ikke kunnet ændre så meget, men der er kommet noget mere hårdhed på os spillere, og det har vi nok haft brug for, siger Søren Henriksen, der ser frem mod forårssæsonen.

- Det ser noget lysere ud efter den her sejr. Jeg tænker, at det kan blive rigtig godt, for vi har et hold, som er meget bedre, end hvor vi ligger. Det skal vi bare til at bevise, og det her var første step på vejen, siger forsvarsspilleren efter søndagens sejr.