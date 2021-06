Vendsyssel-assistent havde set fyring komme

FODBOLD:At David Olsen blev fyret som assistenttræner hos Vendsyssel FF er på ingen måde nogen overraskelse. Heller ikke for hovedpersonen selv.

- Der er tale om en helt udramatisk fyring. Jeg fik et opkald fra to fra klubbens ledelse, og nyheden blev overbragt stille og roligt. Jeg må jo også sige, at jeg ikke selv blev overrasket, da jeg fik beskeden. Jeg havde ligesom set den komme, siger den nu forhenværende assistenttræner.

- Det er logisk, at jeg skal ud. Det er der som sagt ikke nogen overraskelse i. Der har været en dialog hen over foråret, hvor vi løbende har talt om fremtiden, og ud fra de snakke kan jeg godt se, at klubbens ledelse vil noget, og jeg vil måske noget andet, siger David Olsen.

Den rutinerede træner kom til Vendsyssel for et år siden sammen med Lasse Stensgaard, og da Stensgaard blev fyret mod efterårets slutning, forblev David Olsen som assistenttræner for Michael Schjønberg.

Det betyder, at David Olsen har set og oplevet en del i løbet af den forgangne sæson.

- Det har været et vildt år. Der har været så mange indtryk, så det er helt sikkert et år, jeg kommer til at huske, siger David Olsen.

- Jeg er glad for, at vi fik reddet holdet i 1. division. Der var mange udfordringer undervejs, men dem fik vi løst, siger David Olsen.

Efter en årrække i AaB og senest et år i Vendsyssel FF er det et åbent spørgsmål, hvad fremtiden skal byde på for David Olsen.

- Min arbejdsfremtid er helt og aldeles uafklaret. Det kan godt være, at jeg skal være fodboldtræner igen, men det kan også være, at jeg skal lave noget helt andet. Jeg er åben for det meste, så jeg har på ingen måde lagt mig fast på noget bestemt, siger David Olsen.

Han kan dog sagtens se sig selv i et nyt trænerjob. Der er nemlig fortsat muligheder i den retning.

- Der har allerede været et par følere, så det er jeg naturligvis glad for, siger David Olsen.

Ikke meget nyt fra chefen

Mens David Olsen nu har fået afklaret, at han ikke skal være en del af Vendsyssel FF’s fremtid, er det endnu ikke meldt ud, at Michael Schjønberg fortsætter som cheftræner. Alle forventer dog, at det er en formalitet. Særligt efter den udmelding, som klubbens ejer Ahmet Schaefer kom med i kølvandet på redningen i sidste spillerunde.

Her bekendtgjorde ejeren, at man ønskede at fortsætte med Schjønberg som cheftræner for klubben.

- Der er ikke så meget at sige på den front. Der er ikke noget nyt, siger Michael Schjønberg.

- Lige nu holder jeg ferie, men jeg håber da, at vi snart får noget på plads. Jo før, jo bedre, siger den tidligere landsholdsspiller.

På spillerfronten er der heller ikke meget nyt at berette om. Vendsyssel FF er fortsat i dialog med flere af de spillere, der har kontraktudløb ved udgangen af juni.