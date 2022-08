Vendsyssel avancerer trods absurd udvisning

FODBOLD:To gamle ærkerivaler stod igen over for hinanden, da Frederikshavn fI onsdag tog imod Vendsyssel FF i DBU Pokalen. I gamle dage havde Hjørring og Frederikshavn drabelige opgør om håneretten i Vendsyssel, men den er der ikke tvivl om i 2022.

Det var nemlig Hjørring-overbygningen, Vendsyssel FF fra 1. division, som klart slog lillebror i pokalopgøret. FfI var således også underdogs, eftersom holdet spiller i Jyllandsserien.

Kampen havde dog det hele i form af en udvisning til gæsterne, et straffespark til FfI og ikke mindst et hav af mål.

FfI - Vendsyssel FF 2-7 (0-4) Fodbold, mænd, DBU Pokalen, anden runde

Mål: 0-1 Ronnie Schwartz (16. minut), 0-2 Tiemoko Konaté (17. minut), 0-3 Tiemoko Konaté (21. minut), 0-4 Carl Lange (25. minut), 1-4 Mathias Bowman (55. minut), 1-5 Magnus Kjellerup (68. minut), 1-6 Wessam Abou Ali (75. minut), 2-6 Frederik Guldager (79. minut), 2-7 Anton Søjbjerg (90. minut)

Advarsler: Ronnie Schwartz, Vendsyssel (28. minut), Ronnie Schwartz, Vendsyssel (28. minut), Mikas Aagaard Serup, FfI (33. minut)

Udvisning: Ronnie Schwartz, Vendsyssel (28. minut)

Startopstilling, FfI (4-5-1): Troels Kvessel Aaen - Mohammad Mahmoud Dowah, Mikkel Tolstrup, Mikas Aagaard Serup, William Haven Nielsen - Mads Møller, Frederik Guldager, Thor Kobberup, Sebastian Venø Frandsen, Mathias Bowman - Kasper Sørensen

Startopstilling, Vendsyssel FF (4-3-3): Lukas Jonsson - Thomas Christiansen, Mattias Jakobsen, Emil Arendrup Nielsen, Magnus Kjellerup - Anton Søjberg, Jelle van der Heyden, Diego Montiel - Carl Lange, Ronnie Schwartz, Tiemoko Konaté VIS MERE

Gennem det første kvarter kæmpede Vendsyssel med for alvor at true jyllandsseriespillernes mål. Her var det faktisk frederikshavnerne, som pressede mest på i offensiven og fik 1. divisionsholdet til at se en smule rystet ud.

Men så endte en nedfaldsbold efter et indlæg ved Ronnie Schwartz, som helt umarkeret i feltet tordnede den ind fra ti meters afstand og efterlod en chanceløs Troels Kvessel Aaen i frederikshavnermålet.

Bolden var knap nok givet op, før favoritterne igen truede. Diego Montiel kom i en friløber og gled forbi FfI-keeperen. Derfra kunne en uselvisk Montiel spille Tiemoko Konaté helt fri foran mål til en af de nemmere scoringer. Kort efter dukkede Konaté igen op og opsnusede et målspark, hvorefter ivorianeren igen fik et helt frit mål at arbejde med. Dermed gjorde han det til 3-0 til Vendsyssel.

Der var heller ikke gået mange minutter, før de hvidblusede igen slog til. Nyerhvervede Carl Lange modtog en pasning dybt inde i feltet og slap sin markering, og derfra sendte kantspilleren med en blød afslutning bolden ind til 0-4.

DBU Pokalen FFI-Vendsyssel

Den store føring var ikke en trøst, da Ronnie Schwartz efter knap en halv times spil lod temperamentet løbe af med sig. Det mente dommer Michael Rasmussen i al fald. Først brokkede angriberen sig over et manglende hjørnespark til Vendsyssel og fik en advarsel herfor. Derefter gik der ikke gået 30 sekunder, før Michael Rasmussen fandt det andet gule kort for brok, og således måtte kampens første målscorer forlade grønsværen.

Efter knap en times spil fik FfI alletiders chance, da hjemmeholdet efter et sjældent angreb fik tildelt et straffespark. Det sparkede Mathias Bowman flot ind bag den professionelle keeper, Lukas Jonsson, i Vendsyssel-målet. Den lille flig af spænding blev dog slået til jorden, da Magnus Kjellerup eksekverede på en omstilling og gjorde det til 1-5.

Med et kvarter tilbage kom indskiftede Wessam Abou Ali også frem i en omstilling, hvor han sikkert gjorde det til 1-6 i Frederikshavn. Kort efter dukkede Frederik Guldager op i Vendsyssels felt og opsnappede en bold efter klumpspil. Herfra gjorde han det til 2-6.

I overtiden kunne Anton Søjbjerg gøre det til slutresultatet 2-7 til Vendsyssel, som sikkert er videre i pokalturneringen.