Vendsyssel-bånd har fået Moses Opondo på rette spor

FODBOLD:Da Moses Opondo søndag trådte på grønsværen på Aalborg Stadion i AC Horsens-trøjen, var der meget genkendeligt for vendelboen.

Først og fremmest var det i Aalborg, at han som ungdomsspiller havde regnet med at skulle få sine første superligaminutter. Derudover var det med Jens Berthel Askou på sidelinjen som cheftræner, ligesom Opondo kender det fra tiden i Vendsyssel FF.

Netop forbindelsen til Askou, der tog vigtige skridt i sin spæde trænerkarriere i Thisted og efterfølgende Vendsyssel, er en stor grund til, at Moses Opondo i dag står i den gule trøje som oprykker til Superligaen. I foråret blev en lejeaftale fra OB nemlig vekslet til et skifte til det østjyske og dermed en genforening med cheftræneren.

- Jeg tager det jo som et kompliment, at Jens Berthel gerne ville have arbejde med mig igen, og klubben havde interesse i at gøre plads til mig. Man er aldrig sikret spilletid, og der var hård konkurrence, men Jens Berthel vidste jo, hvad jeg kommer med, og hvis man gør det godt, giver han dig chancen. Det kan jeg godt lide ved ham, fortæller Moses Opondo.

Offensivspilleren kom fra en periode i OB, hvor spilletiden var blevet knap. Dermed lå det også i kortene, at en ny adresse ville være det rette for nordjyden, der som ungdomsspiller repræsenterede Bangsbo Freja og AaB.

- Det var en hård pille at sluge. Man vil jo gerne lykkes, men jeg måtte tage det, som det var, og rykke videre. OB var også meget klare i mælet om, at det kunne være en mulig løsning - først og fremmest med lejeaftalen, men også et permanent skifte. Der var jeg ikke for fin til 1. division. Det er en række, som jeg kender, og jeg kan godt huske, hvordan det var at tage skridtet fra U19 i AaB til voksenfodbold i Vendsyssel, siger han.

Moses Opondo slog igennem som seniorspiller i Vendsyssel, hvor han også var en markant profil, da klubben spillede i Superligaen. Arkivfoto: Torben Hansen

- Det handler jo også om at styre sit ego. Når niveauet ikke er godt nok til det, som man allerhelst vil, må man kigge udad. I OB kæmpede jeg med at finde fodfæste i trænerens nye idéer, og jeg passede måske ikke helt ind i planerne. Det var en indikation om, at matchet ikke var helt det rette. Det var hårdt at nå til den erkendelse, men der er ingen anden vej end at være omstillingsparat. Man må lægge sin stolthed lidt til side og tage den risiko, som det jo også var. Det kunne gå begge veje, tilføjer han.

Opfundet i Vendsyssel

Men i Horsens gik hurtigt den rette vej for Opondo. Da han kom tilbage fra et skadesforløb, var han hurtigt i spil til en startplads. Gennem den vigtige oprykningskamp i 1. division fik han også en vigtig rolle i den førsteplads, som sendte Horsens i Superligaen.

Gennem de tre første kampe i landets bedste række har klubben hentet syv point, og Moses Opondo har høstet fuld spilletid - senest i søndagens målløse kamp på Aalborg Stadion.

- Jeg kom til en god trup og et velfungerende hold, der havde fået fodfæste igen. Det hjalp mig virkelig på vej, og det var helt unikt. Holdet er sammentømret, og det fik mig hurtigere i omdrejninger. Det stillede høje krav til mig, at man ikke bare kom ind og spille uden lige, lyder det fra Opondo.

Det hjalp også, at offensivspilleren igen fik spilletid på den offensive midtbane, hvor han havde vist sig frem i Vendsyssel under trænere som Erik Rasmussen og ikke mindst Jens Berthel Askou - først som assistent og sidenhen cheftræner. I Odense havde tilværelsen på grønsværen nemlig været på skiftende positioner - senest som kantspiller.

- Jens Berthels famøse 3-5-2 fungerer, og der føler jeg mig hjemme som en af otterne. Det var også under ham og Erik Rasmussen, at det blev udtænkt, at jeg skulle derind. Det var han god til at sætte mig ind i dengang, og det handlede bare om at finde nogle af de tanker og taktiske aspekter fra den tid, siger midtbanespilleren.

Horsens-trænerens taktiske elementer fra tiden i Vendsyssel fungerer stadig, og det har han nu vist i den østjyske oprykkerklub - med indledende sejre over FC København og Lyngby.

- Da jeg kom til i januar, lå vi på en fjerdeplads i 1. division. Men vi tog én dag og én kamp ad gangen og endte på en førsteplads. Nu er vi klar over, at Superligaen er en anden række, men vi er her, og vi kæmper - først og fremmest for overlevelse. Men den skal bare have alt, hvad den kan trække i, i alle kampe. Så må vi se, hvor det ender, siger Moses Opondo.

Aalborg har plads i hjertet

Sæsonens tredje kamp kastede også point af sig mod AaB i Aalborg. Selvom Moses Opondo nu har spillet på den aalborgensiske grønsvær i tre forskellige trøjer, hvoraf ingen af dem er bolchestribede, ligger forbindelsen til AaB fortsat og lurer, når den tidligere klub står i kampprogrammet.

Moses Opondo rykkede fra Bangsbo Freja til AaB's akademi som 13-årig i 2011. Her blev han en del af den meget talentfulde årgang 1997, hvorfra seks spillere blev hevet op i superligatruppen - heriblandt Joakim Mæhle. Arkivfoto: Torben Hansen

- Når jeg træder ind på stadion eller møder forskellige fra min tid i Aalborg, bliver man lige mindet om, at det var mit hjem i rigtig mange år. Det er selvfølgelig ærgerligt, at jeg aldrig fik debut for AaB, men omvendt er jeg sikker på, at det har været den rette vej for mig i forhold til, hvordan tingene er endt. Jeg er stadig glad for byen og klubben, og den har et specielt sted i mit hjerte, selvom man burde tænke andet. Den hjalp mig rigtig meget i min tid, og det er jeg evigt taknemmelig for, lyder det fra vendelboen.

Som ungdomsspiller fik Moses Opondo ikke en seniorkontrakt og en plads i superligatruppen, som jævnaldrende i form af Magnus Christensen, Rasmus Thellufsen, Sebastian Grønning, Joakim Mæhle, Bardhec Bytyqi og Morten Rokkedal gjorde. Men han fandt alligevel vejen til Superligaen ad tre omgange - denne gang i AC Horsens.

Fredag skal det ubesejrede superligamandskab til Randers, når sæsonens fjerde runde skydes i gang.