Vendsyssel blev kun en mellemstation for ung AaB'er - næste stop er udlandet

FODBOLD:For et år siden skiftede forsvarsspilleren Anders Bærtelsen superligaklubben AaB ud med Vendsyssel FF på en fireårig aftale, men opholdet hos vendelboerne blev kun af en enkelt sæsons varighed.

Nordjyske og Haugesunds Avis erfarer, at vendelboerne er meget tæt på at realisere et salg af det 21-årige talent til den norske Eliteserieklub Haugesund.

- Det er mit mål at tage et skridt op, når muligheden byder sig. Det kan både være i Danmark eller i udlandet, sagde Anders Bærtelsen for nylig til nordjyske.dk.

Et salg fra Vendsyssel til Haugesund vil også dryppe på AaB, da superligaklubben ifølge Nordjyskes oplysninger har en videresalgklausul på spilleren.

21-årige Anders Bærtelsen, der blot nåede at få tre superligakampe for AaB, står noteret for 30 ungdomslandskampe for Danmark.

Hos Vendsyssel FF spillede han 22 divisionskampe i sidste sæson, og han er startet på banen i de første fire kampe i indeværende sæson i NordicBet Ligaen (1. division).

Haugesund er placeret midt i den bedste norske række og har været på jagt efter en erstatning for forsvarsspilleren Fredrik Pallesen Knudsen, der netop er skiftet til Brann.