Vendsyssel blev ramt af sydsjællandsk tiki-taka-fodbold

FODBOLD:Vendsyssel FF leverede en kummerlig indsats, da man måtte rejse hjem fra Næstved med et 0-3-nederlag i bagagen.

Henrik Pedersen havde inden kampen udtalt til Nordjyske, at søndagens match i Næstved meget vel kunne blive definerende for, hvordan Vendsyssel skal angribe resten af denne sæson.

Hvis præstationen i Næstved skal være en vejviser for Vendsyssels muligheder i resten af sæsonen, så ser det ret håbløst ud for vendelboerne, der leverede sæsonens i særklasse ringeste indsats mod et velspillende hjemmehold.

Særligt i første halvleg var Vendsyssel FF sløjt kørende. Det ene gode Næstved-angreb afløste det andet, og det havde det ikke været for et par fine chancer undervejs til Wessam Abou Ali og Tobias Anker, havde der ikke været noget at berette om fra gæsternes side.

Det var Peter Bondes mandskab, der var klart bedst spillende. Det blev Næstveds teknisk begavede mandskab, der fik lov til at diktere kampen mod et Vendsyssel-hold, der hele tiden halsede efter. Det var mere reglen end undtagelsen, at Vendsyssel-spillerne løb rundt og så tunge ud i kvikke Næstved-kombinationer.

Alle intentioner om det normalt så velsmurte Vendsyssel-pres blev pakket væk, og de blev endegyldigt aflivet, da Mads Agger med 10 minutter tilbage af første halvleg bragte hjemmeholdet foran. Det skete via en smuk frisparksscoring, hvor bolden var oppe at kysse overliggeren, inden den hoppede i mål.

I begyndelsen af anden halvleg vågnede Vendsyssel midlertidigt op til dåd, men helt farligt blev det aldrig. Til gengæld fik Næstved genvundet initiativet i kampen, og med det kom der flere sjællandske mål. Først scorede Mads Greve selvmål, da han skulle forsøge at cleare et godt slået indlæg.

Minutter senere gik det fra slemt til katastrofalt, da Mads Greve og Jelle van der Heyden i samarbejde leverede en forsvarsbrøler, der normalt hører til i børnefodbold. De to rutinerede spillere stod og så på hinanden, da et indlæg skulle sparkes væk. Det fik de ikke gjort, og så kunne Mileta Rajovic score til 3-0.

Som om det ikke var slemt nok, så gik det også galt i den modsatte ende for VFF.

Mark Kongstedt servede Wessam Abou Ali ned i feltet, og så sørgede VFF-angriberen for at genoplive en af spillets ældste myter: Spark aldrig et straffe, der er begået mod dig selv. Abou Ali tordnede bolden over mål og halvvejs til Slagelse som en slags cementering af den elendige indsat fra vendelboerne.

Med sejren overhale Næstved Vendsyssel i tabellen.