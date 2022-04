Vendsyssel blev taktisk udmanøvreret af Hobro

HJØRRING:De over 100 fremmødte Hobro-fans havde sig en fest, da kampen mellem Vendsyssel og Hobro blev fløjtet af. De havde været vidner til en af forårets mest helstøbte præstationer fra deres helte.

Klasseforskel kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Det er måske at tage munden for fuld at påstå, at Hobro var en klasse bedre end Vendsyssel FF, men den taktiske disciplin fra Hobro var en klasse eller to over Vendsyssels måde at eksekvere lørdagens kamp på.

Hobro var kun i ganske få sekvenser presset af et fantasiforladt Vendsyssel-hold, der i den grad kæmper med at skabe de chancer, der kan forandre indtrykket af et uforløst potentiale hos vendelboerne.

Det blev en overraskende underholdende åbning på kampen. Det virkede som om, at de to hold begge havde besluttet sig for at spille meget direkte. Det afstedkom en række halvstore chancer i begge ender af banen.

Vendsyssels cheftræner Henrik Pedersen dikteret et fremadrettet mindset, og den besked havde spillerne forstået. I kampens indledning blev bolden konsekvent spillet fremad, når den blev erobret. Hobro ville dog ikke stå tilbage for værterne.

Meget enkelt men meget effektivt blev bolden sendt ned mod Vendsyssels bagrum, når den var på Hobro-fødder. Det viste sig at være en fantastisk ide, da en lang bold fra Mads Eriksen skabte panik i Vemdsyssel-defensiven. Lukas Jonsson er ikke verdensklasse i spillet med fødderne, og det kom til frit skue, da han forærede bolden til Don Deedson, der endte med at servere kuglen for fødderne af Mikkel Mejlstrup Pedersen, som bragte gæsterne på 1-0.

I de efterfølgende minutter virkede Vendsyssel en kende ude af sync. Blandt andet fik Danny Amankwaa en kæmpe chance, da han blev spillet helt blank foran mål. Det var et straffespark med ekstra tilløb, men hans afslutning havde samme kvalitet som græstæppet i Hjørring, så bolden var aldrig tæt på at gå i mål trods det gunstige udgangspunkt.

Vendsyssel var dog langt fra ude af kampen. Lucas Jensen fik en kæmpe chance, da en følt fremlægning fra Jelle van der Heyden fangede Adrian Kappenberger på mellemhånd, men Hobro-keeperen, der har haft et stærkt forår, reparerede selv situationen ved at præstere en klasseredning på den efterfølgende afslutning.

Fra det punkt var det Vendsyssel, der dominerede kampbilledet. Om det var lig med, at VFF var bedst er nok en smagssag, for Hobro virkede meget komfortabel med at forsvare dybt.

Chancer var der ikke så mange af til hjemmeholdet. Det var der til gengæld til Hobro-kaptajnen Mikkel Mejlstrup Pedersen. I to omgange fik han det man må betegne som store muligheder. Særligt den første chance burde han have konverteret til en scoring, da Don Deedson blev sendt i dybden, fandt han "MP" foran målet, men hans afslutning blev akkurat blokeret.

Der var helt klart mest at rette til hos Henrik Pedersen i pausen. Det så umiddelbart også ud til, at Vendsyssel-træneren havde fået leveret et par instrukser til spillerne, for Vendsyssel kom godt ud til anden halvleg.

Stadionuret var ikke for alvor kommet i omdrejninger, inden Ronnie Schwartz fik chancen på et frispark lige udenfor feltet. I første omgang sparkede han bolden ind i ryggen på en medspiller. Bolden havnede hos Schwartz igen, og denne gang klappede han bolden på den ene stolpe.

Så var tonen slået an til 45 underholdende minutter. Få minutter efter stolpeskuddet var det Muamer Brajanac, der var tæt på at skrive sig ind i kolonnen for målskytter. Han fik en stor chance, men hans afslutning sejlede forbi det lange hjørne.

Kampbilledet fra første halvleg så i det store hele ud til at gentage sig, da anden halvleg for alvor kom undervejs. Vendsyssel havde ekstremt svært ved at finde en vej gennem den levende mur af Hobro-spillere, der forstsat så ud til at have den taktiske overhånd.

Hobro forblev nemlig også farlig på omstillinger. Særligt Don Deedson var en evig kilde til panderynker. Han satte sig flere gange igennem, og det var i et par tilfælde ved at blive farligt.

Lidt skuffende havde kun 767 mennesker valgt at bruge tilbuddet om gratis entré til kampen. Hovedparten af de tilskuere var nok også skuffet over det, som udfoldede sig i de første 25 minutter af anden halvleg. Det lignede nemlig en genudsendelse af noget, som man har set før fra Vendsyssel i denne sæson. Men opspillet var så tilpas planløst og tilfældigt, at man kunne forveksle VFF-holdet med Harkens serie 2-hold.

Henrik Pedersen havde op til kampen påpeget, at han var træt af at se sit hold spille fra side til side uden at komme nogen steder. Måske derfor virkede den karismatiske træner parat til at smadre sin udskiftningsboks midtvejs i halvlegen. Frustrationen var i hvert fald ikke til at tage fejl af.

Modsat kunne Martin Thomsen stå med hænderne i lommen og betragte sine spilleres defensive soliditet. Der var ikke en finger at sætte på den defensive præstation fra Hobro. Det var først i kampens tillægstid, at Vendsyssel begyndte at gøre tilnærmelser i retning af en udligning. En stribe hjørnespark med Vendsyssel-keeper Lukas Jonsson på besøg i Hobro-feltet skabte et tryk mod Hobro-målet.

Med fem runder tilbage har Hobro nu otte point ned til Esbjerg under stregen, og meget skal gå galt, hvis Hobro, der endnu ikke har tabt i 2022, skal komme i nedrykningsfare. Omvendt har Vendsyssel en del at tænke over før næste uges nøglekamp mod Jammerbugt FC.