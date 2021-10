Vendsyssel-bomber om sit røde kort: Det er noget nær skandaløst

FODBOLD:Det helt store samtaleemne efter Vendsyssel FF's 1-1-opgør mod AC Horsens søndag eftermiddag var det røde kort til Lasse Steffensen.

Vendelboerne førte fortjent 1. divisionskampen på CASA Arena med 1-0, da angriberen efter en nærkamp med Alexander Ludwig blev præsenteret for sit andet gule kort og dermed blev udvist.

- Det er noget nær skandaløst, synes jeg. Vi gik begge to efter en bold, der hoppede, og jeg kom først på den og fik den prikket, hvorefter han sparkede op i min fod. Jeg hørte dommeren fløjte og var egentlig sikker på, at han ville give mig et frispark, siger Lasse Steffensen om situationen i det 65. minut.

Han håber, det er muligt at appellere det røde kort, så han undgår karantæne, men beslutningen var ikke taget, da han udtalte sig til nordjyske.dk. En appel koster 25.000 kroner, men klubben får pengene tilbage, hvis den får medhold.

På tidspunktet for udvisningen havde Lasse Steffensen assisteret til Tiémoko Konatés føringsmål, og Vendsyssel havde også et klart overtag i chancer.

Kæmpede røven ud af bukserne

- Jeg synes, vi sad fint på kampen og også fik skabt et par gode chancer. Jeg undrer mig også over, at vi kort efter 1-0-målet ikke fik et indirekte frispark i feltet for en tilbagelægning til deres målmand. Det blev der dømt på en nærmest identisk situation i vores udekamp i Køge tidligere på sæsonen, forklarer Lasse Steffensen.

Siden handlede det dog om ren overlevelse med 10 mand for Vendsyssel, der dog kun indkasserede det ene mål på et hovedstød i det 75. minut.

- Når man er en mand i undertal, er det klart, at man bliver presset tilbage. Jeg synes dog, at drengene kæmpede røven ud af bukserne og skal have stor ros for indsatsen, siger Vendsyssel-angriberen, der i Horsens blev bekræftet i, at holdet har mere i sig end den aktuelle placering i bunden af NordicBet Ligaen.

- Vi kan helt sikkert holde hovedet højt, når vi tager derfra, selvom det næsten kun er sejre, der tæller, når man ligger dernede i bunden. Vi spillede en god kamp, og jeg mener også, at vi har endnu mere at give af, lyder det fra Lasse Steffensen.