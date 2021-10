Vendsyssel-bomber tog bagvejen til toppen: Droppede fodbold i et år

FODBOLD: - Hvis du havde spurgt for 10 år siden, var der ikke mange, som troede, at jeg ville blive professionel fodboldspiller,

Sådan lyder det kort og ærligt fra Lasse Steffensen, der til dagligt tjener sine penge hos Vendsyssel FF i 1.division. Han har taget det, der i fodboldmæssig sammenhæng godt kan karakteriseres som en bagvej til at leve af sin hobby. Langt af de fleste af hans kollegaer i de øverste divisioner i Danmark har været gennem en ungdomskarriere på en større klubs talentakademi. I Nordjylland er det AaB, som har et finmasket net til at fange de største talenter fra en helt ung alder, men det net røg Lasse Steffensen aldrig i.

- Jeg var med til noget talenttræning, de holdt oppe i Jetsmark på et tidspunkt, men det blev ikke til mere end det, lyder det fra Lasse Steffensen.

Håndbold og hyggefodbold

Han tog faktisk som ungdomspiller en pause fra fodbolden. Det var i det år, han gik på efterskole. Her brugte den 196 centimer høje nordjyde i stedet kræfterne på håndboldbanen.

- Da jeg kom hjem igen, begyndte jeg at spille lidt hyggefodbold, og så blev jeg bedre og bedre, fortæller Lasse Steffensen.

Han blev efterhånden så god, at Jammerbugt FC's cheftræner Bo Zinck tog ham ind omkring det daværende 2.divisionshold.

- Det betød rigtig meget, at Bo troede på mig og hjalp mig, konstaterer Lasse Steffensen.

Ny kontrakt og ny livsstil

Hos Jammerbugt FC var han gået fra andetholdet til at blive fast mand på 2.divisionsmandskabet og i 2019, var der bud fra Vendsyssel FF, som på det tidspunkt var i Superligaen. De rykkede ned kort efter, at Lasse Steffensen havde sat sin underskrift på karrierens første professionelle kontrakt, men han havde taget springet til at skulle leve af at spille fodbold. Det kunne mærkes på flere områder, blandt andet det fysiske.

- I den første tid trænede jeg, og så tog jeg hjem og sov. Jeg skulle også lige vænne mig til at have en masse fritid og ikke have fri på de samme tidspunkter som mine kammerater, der ikke spillede fodbold. Men jeg er glad for at have den livsstil, jeg har nu. Det var det, jeg drømte om, da jeg var lille, fortæller Lasse Steffensen.

Afgørende for overlevelse

På banen har opholdet hos Vendsyssel FF taget en lidt speciel drejning. Han blev købt som forsvarsspiller men i klubbens desperate kamp for overlevelse i 1.division i den seneste sæson, blev Lasse Steffensen efter en skade hos angriberen Mikkel Agger kastet frem i forreste geled. Det viste sig at være en god idé. På den nye positionen scorede Lasse Steffensen en håndfuld mål, som blev afgørende for, at klubben reddede eksistensen i landets næstbedste række. Han tælles i denne sæson med blandt Vendsyssels angribere og har dermed lavet et positionsskifte, som er ret usædvanligt i topfodbold. Her er det oftest offensive spillere, som bliver omskolet til mere defensive roller. Nogle af de mere kendte eksempler på det, er de tidligere AaB'ere Thomas Augustinussen og Henrik Dalsgaard.

- Man har en anderledes frihed ved at spille længere fremme. Nede bagved koster en fejl ofte et mål, sådan er det ikke som angriber, hvor man bliver vejet på hvor mange mål og assister, man laver, lyder det fra Lasse Steffensen, som ikke er i tvivl om, hvad han foretrækker.

- Kan jeg selv vælge, så er jeg angriber, siger den 25-årige nordjyde, der med fire scoringer indtil videre i denne sæson har lagt sig øverst på topscorerlisten hos Vendsyssel FF.

Drømmer om udlandet

Selv om han allerede er kommet længere i sin fodboldkarriere, end de fleste havde spået, stopper drømmene ikke på næsthøjeste niveau i Danmark.

- Jeg stiller mig ikke tilfreds med noget, og selvfølgelig drømmer jeg både om Superligaen og udlandet, men lige nu er jeg i Vendsyssel, og det er der, jeg har mit fokus.

Du kan høre mere til Lasse Steffensen i Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten. Den kan findes på nordjyske.dk/lyt , og hvor du ellers henter dine podcasts.