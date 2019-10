Vendsyssel buldrer videre: - Vi er bare gode

HÅNDBOLD:Efter de første fem kampe i kvindernes 1. division har Vendsyssel Håndbold fortsat maksimumpoint.

Lørdag blev det til en storsejr på 29-17 ude over Hadsten.

- Uden at skulle lyde alt for arrogant var det en dag på kontoret for os. Uden at spille prangende vandt vi med 12 mål.

- Vi fik hurtigt sat tingene på plads, og derfra var vi ikke skarpe i alle de ting, vi foretog os, men jeg har stor respekt for pigerne, og at de løser udfordringen, uanset hvordan det ser ud. I dag var vi favoritter, og det kunne de også løse. Det er stærkt, siger Vendsyssel-træner Kent Ballegaard.

Vendsyssel Håndbold er et af to hold i 1. division med maksimumpoint. Også liganedrykkerne fra Ringkøbing har vundet alle kampe, men vestjyderne har spillet en kamp færre end Vendsyssel og har derfor to point færre.

- Jeg tror aldrig, at Vendsyssel har ligget på en førsteplads før, så det er jo lidt historisk, men vi forsøger at lade være med at fokusere for meget på placeringen. Vi skal have fokus på at vinde en masse kampe, og så skal det nok se godt ud, når det afgøres. Jeg synes dog, at vi spiller noget af det bedste håndbold i den her række. Vi er bare gode, siger Kent Ballegaard.

Vendsyssel Håndbolds erklærede målsætning er en placering i top-tre, og det vil som minimum give playoffkampe om oprykning til landets bedste række. Kun førstepladsen giver dog direkte oprykning.

- Det er vores mål at komme i ligaen inden for et par år, så i år har vi valgt at sige, at vi går benhårdt efter en top-tre-placering. Det er dog klart, at vi ville synes, at det vil være sjovere at blive nummer et end nummer tre, siger Vendsyssel-træneren.

Det andet nordjyske hold i kvindernes 1. division led til gengæld et nederlag lørdag. Sæby tabte på hjemmebane 32-35 til SønderjyskE.