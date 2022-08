Vendsyssel cementerer stærk sæsonstart med ny sejr

NYKØBING FALSTER: Med en 3-1-sejr over Nykøbing FC fik Vendsyssel cementeret, at man har fået en god indledning på den nye sæson med ni ud af 12 mulige point.

Ret opsigtsvækkende var Vendsyssels topscorer Lasse Steffensen bænket til lørdagens kamp mod Nykøbing FC. I stedet havde træner Henrik Pedersen foretrukket Wessam Abou Ali i front.

Den beslutning skulle vise sig at være godt set af Pedersen, der kunne se Wessam Abou Ali score et par meget flotte mål.

Da Vendsyssel FF sluttede 2021 af med at få et point i en udekamp mod Nykøbing var Henrik Pedersen meget tilfreds og kaldte det en svær udebane. Ni måneder senere er styrkeforholdet et helt andet. Uden på nogen måde at top-præstere vandt Vendsyssel FF ganske sikkert i Nykøbing Falster.

På Falster er Danmarks ældste divisionsspiller Lars Pleidrup kendt under kælenavnet "Krydsermissilet fra Væggerløse". Det kan være, at de lokale fodboldfans også kan finde et lignende navn til Vendsyssels Parfait Bizoza. Han tævede nemlig kuglen i kassen fra 25 meter til en helt igennem fortjent føring til gæsterne.

Vendsyssel var ganske overlegen i første halvdel af første halvleg, og da Wessam Abou Ali udnyttede en sukkerbold fra Armenakas til at gøre det til 2-0, lignede det en fantastisk udflugt til Falster for VFF. En vandpause ændrede dog kampbilledet. Lidt ud af ingenting fik Emeka Nnamani reduceret, og efterfølgende trykkede Nykøbing godt på.

Pausen var dog Vendsyssels ven, for umiddelbart efter sidebyttet var Wessam Abou Ali atter på spil, da han leverede et mål, hvor opspillet må have ramt et blødt punkt hos Henrik Pedersen. Der var nemlig tale om et direkte angreb, som Pedersen har efterlyst stort set siden sin ankomst for et år siden.

Med 3-1-føringen i ryggen var der aldrig efterfølgende spænding om resultatet. Nykøbing fik et par chancer, men der kom ikke noget ud af dem. Til gengæld troede Abou Ali, at han havde lavet hattrick, men det mente linjedommeren ikke, da han vinkede offside i en situation, som angriberen ellers havde scoret i.

Potentiale forløses

Han blev skiftet ud, og i hans sted kom Lasse Steffensen ind. Det samme gjorde Carl Lange til en debut, hvor han kunne have scoret til 4-1, men han fik ikke omsat en friløber til en debutantkasse.

Der er mange ting, der lige nu begynder at falde i hak for Vendsyssel FF. Nok så vigtigt er der flere af de forventede profiler, der gør det godt på samme tid, hvilket har været en mangelvare. Det virker også til, at Vendsyssel efter et langt tilløb har fået indarbejdet et offensivt koncept, der kan skabe chancer mod stort set alle hold i rækken.

Spillere som Panagiotis Armenakas, Wessam Abou Ali og Parfait Bizoza leverer lige nu de bedste indsatser, man har set fra dem i VFF-regi. Defensiven under ledelse af Mads Greve har også fået et løft med Tobias Anker som ny makker i midterforsvaret. Sidst men ikke mindst må man konstatere, at et hold, der har en bredde, der retfærdiggør, at man bænker sin suveræne topscorer er godt kørende.

Næste opgave for Vendsyssel er det rent nordjyske brag mod Hobro. Den kamp spilles i Hjørring tirsdag aften.