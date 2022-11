Vendsyssel-chef forlanger mere: - Sulten skal være større

HJØRRING:En tidlig udvisning, adskillige boldtab og et uventet nederlag.

Det er overskriften på den 1. divisionskamp, som Vendsyssel FF lørdag tabte med 1-2 på hjemmebane til bundproppen Nykøbing FC. Det ellers strukturerede og disciplinerede mandskab fra Hjørring lignede nemlig en skygge af sig selv i flere omgange.

- Vi havde et kæmpe drop og får et dumt, dumt rødt kort. Det var en stor dumhed. Andet mål til dem er tæt på et selvmål. Det er altså store fejl i en fodboldkamp, opsummerer cheftræner Henrik Pedersen med en bekymret mine.

Emil Arendrup Nielsen fik sit andet gule kort efter en halv times spil, mens Marcus Bundgaard ikke fik vippet Luca Kjerrumgaards skud på mål tilstrækkeligt forbi stolpen efter syv minutter. Trods en udligning med 10 mand rundede Thomas Christiansen så fejlparaden af i anden halvleg, da han fejlede en brysttæmning og mere eller mindre gav et mål væk.

Dertil var der et hav af boldtab, som kastede flere markante chancer af sig til Nykøbing.

- Det var en helt uacceptabel indstilling i første halvleg. Den var god i anden halvleg, men en fodboldkamp er over 90 minutter. Uanset modstanderen i 1. division skal man fortjene en sejr, og her fortjente vi ingenting med så store fejl og så dårlig indstilling i første halvleg, siger Henrik Pedersen.

- Vi var der ikke i vores presspil, og vi var der ikke på bolden. Vi skal lære af den kamp, tilføjer han.

Carl Lange formåede at udligne i starten af anden halvleg, da keeper Jannich Storch fumlede med bolden. Men kreatøren og resten af offensiven kunne sagtens have scoret flere mål, selvom vendelboerne kun var 10 mand stærk i størstedelen af kampen.

- Det var bare svært at være i undertal, selvom vi lagde et fint tryk. Især Nykøbing er gode til at spille sig ud af presset. Men chancerne var der, og hvis vi var skarpere på dem, så det anderledes ud, indrømmer den unge offensivspiller.

Med tre point fra lørdagens opgør havde Vendsyssel været á point med Hvidovre, som ligger på andenpladsen i 1. division. I stedet indtager nordjyderne nu sjettepladsen - dog med et markant hul ned til pladserne, der kvalificerer til nedrykningsspillet efter 22 runder.

- Vi har selv sørget for, at vi spiller med i toppen, men det skal vi ikke snakke om nu, når vi ikke kan slå holdene i bunden. Med al respekt skal vi slå dem i forhold til, hvad vi ellers kan præstere. En sejr havde gjort meget, men det handler om at lære fra kampen nu, siger Carl Lange.

Cheftræneren ærgrer sig ligeledes over, at nederlaget kaster en smule skygge over et ellers stærkt efterår fra nordjyderne.

- Jeg er stolt over, hvad vi har leveret. Med de store briller har vi spillet et flot efterår. En sejr her havde taget os tæt på toppen og langt væk fra syvendepladsen, og der skal sulten altså være større, siger Henrik Pedersen.

Vendsyssel FF har én kamp tilbage i kalenderåret. Det er 12. november på udebane mod Fremad Amager.