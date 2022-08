Vendsyssel-chef: - Selvfølgelig skal vi forstærke os

FODBOLD:Vendsyssel FF har fået en fremragende indledning på sæsonen med fire sejre i fem kampe. Det står i skarp kontrast til forrige sæsons indledning, men der er et fælles træk. Ligesom sidste år kommer Vendsyssel FF nemlig til at arbejde med at finde nye spillere helt frem til transfervinduets lukning.

- Selvfølgelig skal vi forstærke os. Det er der ingen tvivl om. Hvis man kigger på besætningen lige nu, så er vi i underskud på den centrale midtbane, hvor vi har mistet Jeppe Pedersen og Mikkel Wohlgemuth. Defensivt har vi sagt farvel til tre mand og fået to ind, så der skal vi også have noget nyt ind, siger cheftræner Henrik Pedersen.

Vendsyssel-træneren er godt tilfreds med spillerudvalget på de offensive positioner, hvor man har hentet Carl Lange til.

- Offensivt har vi lidt flere muligheder, så det er primært på den bagerste del af banen, at vi leder efter nye spillere. Det har vi brug for, hvis vi skal have den bredde og konkurrence i truppen, som vi ønsker os, siger han.

Særligt i forhold til de centrale forsvarspositioner er der brug for et alternativ til de to tvillingetårne Mads Greve og Tobias Anker. Unge Mattias Jakobsen, der kom til fra FCK, skal have tid til at udvikle sig.

- Det er naturligvis en position, hvor vi kan blive sårbare, så derfor leder vi efter noget til forsvaret. Det gælder både det centrale forsvar og og midtbanen, siger Henrik Pedersen.

Søndag venter der Henrik Pedersen og Vendsyssel FF en udekamp mod bundholdet FC Fredericia.

- Det kan godt være, at de ligger i bunden, men Fredericia er et af de hold, der er mest tydelig i spillestil, og de vil meget gerne have bolden. Derfor bliver det en vigtig test for vores presspil i forhold til, hvem der får lov til at diktere kampen, lyder det fra Henrik Pedersen.