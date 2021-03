Vendsyssel-chef underspiller tilbagevendte profiler: - Det er lige meget

FODBOLD: Vendsyssels kun andet mål i 2021 blev sat ind, da Mikkel Agger udlignede for nordjyderne i Fredericia. Dermed endte de også en nederlagsstime, inden slutspillet skydes i gang.

Kampen mod østjyderne, der endte 1-1, var nemlig den sidste i 1. divisions grundspil.

Her nåede Mikkel Wohlgemuth lige præcis at vende tilbage inden slutspillet, da han startede inde mod Fredericia og spillede sin første kamp i år. Foruden ham var målmand Peter Friis Jensen tilbage på bænken, mens Tobias Damsgaard blev skiftet ind oven på sin skadesperiode.

- Det er lige meget. Vi spiller med dem, som vi har. Det vigtige er, at de kommer ind og hurtigt integrerer sig, når de er klar. De næste 10 kampe er nemlig et 100 meter løb for os, siger cheftræneren.

- Men Wohlgemuth spillede en god kamp for os, ligesom Lasse Steffensen kom ind og præsterede, selvom han ikke har fået så meget spilletid på det seneste, tilføjer han.

Foruden de tre, tilbagevendte spillere mangler han fortsat Søren Henriksen, Jakob Hjorth, Morten Knudsen og Christoffer Boateng. Dermed er der flere at sluse tilbage på holdet gennem nedrykningsslutspillet, hvor vendelboerne har to point ned til både Skive og Kolding på nedrykningspladserne.

- Jeg sagde det også, da jeg kom til. Det bliver ikke afgjort nu. Det kan være i allersidste kamp, at det er på plads, selvom jeg ikke håber på, at det sker. Så der kan ske meget endnu, siger cheftræneren.

- Jeg synes, at vi har præsteret godt i andre kampe og ikke fået det, som vi har fortjent. Det gør vi måske heller ikke i Fredericia, når vi kun får ét point. Men selvom vi kommer bagud, så knækker vi ikke, og vi satte os på kampen, siger Schjønberg om fredagens opgør.