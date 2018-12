Vendsyssel-chef: Vi holder øje med offensive forstærkninger

FODBOLD: Det er kun blevet til et enkelt mål for Vendsyssel i de seneste fire superligakampe. Det nordjyske hold er i øjeblikket et af Superligaens mest ufarlige hold, og det var heller ingen undtagelse, da de tabte 0-1 til Randers søndag eftermiddag

– Det var en kamp, som mange af de andre vi har spillet, hvor tingene ikke gik vores vej. Det mindede om kampene mod Hobro og Horsens. hvor vi også tabte smalt i forholdsvis lige kampe, siger cheftræner i Vendsyssel Jens Berthel Askou.

– Der var få chancer og få store muligheder. Vi har svært ved at levere den sidste kvalitet, og så har vi en enkelt situation, hvor vi ikke er skarpe nok defensivt, og det bliver vi straffet for.

Kampen var ikke noget offensivt festfyrværkeri, og selvom Jens Berthel Askou var tilfreds med spillernes arbejdsindsats, mener han ikke, de fik skabt nok offensivt.

– Vi skal tage nogle bedre beslutninger fremad banen, og vi skal udføre dem bedre og skarpere. Vi forsøgte at presse på til sidst, og vi fik også den mulighed, der skulle til for at udligne. Men vi var uheldige med, at de havde en god målmand i situationen, siger han.

1. januar åbner transfervinduet, og dermed er der mulighed for at hente offensiv forstærkning til truppen.

– Vi holder øje hele tiden. Vi vil gerne score flere mål, vi vil gerne være bedre til at omsætte vores chancer, og vi vil gerne være bedre til at skabe chancerne.

– Vi kigger selvfølgelig på, om der er en spiller eller to derude, der kan forstærke os og har lyst til at spille i Vendsyssel, siger Jens Berthel Askou.