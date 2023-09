Vendsyssel delte point mod bundprop med ti mand på banen

Banen var kridtet op i Hjørring. Her tog sjettepladsen Vendsyssel FF imod bundproppen Næstved i Nordicbet Ligaen. Nordjyderne har haft en svingende sæson, og i sidste kamp på Nord Energi Arena tabte hjemmeholdet med 2-0 til Fredericia. Vendssyssel FF skulle forsøge at få genoprejsning foran de 1116 fans mod et hold, der kun har fået to point i deres otte kampe - senest i en 3-3 kamp mod HB Køge.

Det var Næstved, der startede første halvleg bedst og allerede inden, der var gået 10 minutter, havde sydsjællænderne haft to store muligheder i Vendssyssels felt. Herefter satte nordjyderne sig på spillet, men de havde svært ved at skabe de store muligheder.

Næstved stod fast i forsvarskæden og havde en tydelig taktik om at skabe chancer på kontra. Bolden landede for fødderne af Frederik Christensen, der lagde et indlæg i hovedet på Mikkel Ladefoged, som scorede bag en chanceløs Marcus Bundgaard til 1-0 efter 20 minutter.

Men Vendssyssel svarede lynhurtigt igen. Efter flot forarbejde fra Lucas Jensen og Oskar Öhlenschlaeger kunne Lasse Steffensen score på riposten efter 24 minutter til 1-1. Første halvleg halvleg sluttede med et voldsomt sammenstød mellem Vendsyssels Emil Adrendrup og Næstveds Ludvig Henriksen, der resulterede i et direkte rødt kort til hjemmeholdets venstreback.

Emil Adrendrup så rødt efter et voldsomt sammenstød med Næstveds Ludvig Henriksen. Foto: Torben Hansen

I anden halvleg ønskede Næstved at kapitalisere på deres overtal, mens Vendsyssel følte sig uretfærdigt i undertal. Det var Næstveds Mark Kongstedt, der fik de største muligheder i starten af anden halvleg, men Marcus Bundgaard stod fast i nordjydernes mål.

Vendsyssel FF - Næstved Fodbold, NordicBet Ligaen Mål: 0-1 Mikkel Ladefoged (20. minut), 1-1 Lasse Steffensen (24. minut) Vendsyssels hold (4-3-3): Marcus Bundgaard - Rune Frantsen (Mathias Haarup 25. minut), Mads Greve, Omar Jebali, Emil Arendrup - Oskar Øhlenschlæger (Mattias Jakobsen 70. minut), Ayo Simon Okosun, Carl Lange - Lucas Jensen (Terence Baya 81. minut), Lasse Steffensen (Kasper Lunding 81. minut), Oscar Buch (Marcus Hannesbo 45. minut). Advarsler: Christian Enemark (34. minut), Næstved. Frederik Christensen (49. minut), Næstved. Mads Greve (62. minut), Vendsyssel. Udvisning: Emil Adrendrup (45 + 5. minut), Vendsyssel FF. Tilskuere: 1116 VIS MERE

Et 10-mands Vendsyssel-hold var ikke bange for at udfordre sydsjællænderne, og det viste holdet på flere dødboldssituationer. Solen begyndte at skinne i Hjørring, men der var ikke meget solskin over Vendsyssels fodbold i slutningen af kampen. Det var gæsterne, der sad på chancerne i kampens døende minutter, men Næstved formåede ikke at komme i front.

Dermed blev det et skuffende 1-1-resultat for Vendssyssel FF på hjemmebane, der må være skuffede over, at få et rødt kort mod bundproppen Næstved i Nordicbet Ligaen.

Vendsyssel spillede hjemme uafgjort mod Næstved