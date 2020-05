Vendsyssel-direktør: Fint med os, hvis man udvider Håndboldligaen

HÅNDBOLD:Tirsdagens kovending i dansk håndbold rammer på papiret også Vendsyssel Håndbold, der nu ikke længere formelt set er rykket op i damernes håndboldliga.

Direktør Jan Hansen er dog ikke specielt bekymret for, at der bliver truffet en anderledes afgørelse, når Dansk Håndbold Forbunds repræsentantskab om nogle uger skal forholde sig til den utidige sæsonafslutning.

- Det har jo kun været selve nedrykningsspørgsmålet, som nogen har sat spørgsmålstegn ved, så vi fortsætter med at agere, som om, vi var rykket op, siger han.

- Jeg tror maksimalt, der bliver ændret på selve nedrykningsdelen. Og kan man blive enige om en mindelig løsning, hvor man udvider ligaen for at få plads til EH Aalborg, vil det såmænd være okay med os, uddyber Vendsyssel-direktøren.

Jan Hansen forudser dog en del praktiske udfordringer i den løsning. Skal EH Aalborg ikke spille i 1. division, skal der rykkes et hold op fra 2. division og så fremdeles. Det samme gælder hos mændene, hvor Nordsjælland står til at rykke ud.

- Det vil skabe store ændringer hele vejen ned i håndboldrækkerne, og det tvivler jeg på, at repræsentantskabet er klar til, siger Jan Hansen.

Det var Håndboldens Appelinstans, der tirsdag forkastede afgørelsen fra Udvalget for Professionel Håndbold om at udpege både mestre, ned- og oprykkere til Håndboldligaerne. Begrundelsen lød, at udvalget slet ikke havde hjemmel til at træffe den afgørelse.