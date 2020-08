Vendsyssel drømmer om medaljer

BADMINTON: Coronavirus satte en brat stopper for sidste sæson, men tirsdag aften går det løs igen for Vendsyssel Elite Badminton (VEB), der åbner en ny sæson i Badmintonligaen med en hjemmekamp mod RSL Odense.

Op til 500 personer får adgang til opgøret i Arena Nord i Frederikshavn, hvor publikum gerne skal være vidne til en hjemmesejr.

- Den skal vi vinde. Odense er slet ikke noget dårligt hold. De har Danmarks bedste damedobule, så det bliver ikke nogen walkover, men vi er selvfølgelig storfavoritter, siger VEB-træner Allan Kolbro Nielsen.

I forhold til sidste sæson har Vendsyssel sagt farvel til de to tidligere OL-medaljevindere Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl samt hollandske Jacco Arends.

Sidstnævnte afløses af Mathias Christiansen, der er hentet i Greve, og derudover er den canadiske damesingle Brittney Tam også et nyt ansigt i klubben, mens også Laura Sarosi bliver en fast del af VEB-truppen.

- Jeg synes, at vi står rigtig fint, og vi har samme målsætning som i sidste sæson. Vi drømmer om medaljer, så vores første delmål er at komme med i Final4. Det skal vi være gode nok til, siger Allan Kolbro Nielsen.

Fint niveau fra Jan Ø

Han kan igen i denne sæson råde over Jan Ø. Jørgensen. Den mangeårige nordjyske badmintonprofil har indstillet sin internationale karriere og er derfor ikke længere en del af det nationale elitecenter i Brøndby.

I stedet er han flyttet til Tyskland sammen med sin hustru, håndboldspilleren Stine Jørgensen, men alligevel er han klar til endnu en tørn i VEB.

- Han er selvfølgelig ikke på samme træningsniveau, nu når han ikke er del af forbundstræningen i Brøndby, men han har holdt sin fysiske træning rigtig godt ved lige. Jeg tror, at han er lidt spændt her inden den første kamp, men vi har været samlet i nogle dage, og der har han set rigtig fin ud, så jeg forventer, at han er tæt på det niveau, han havde i sidste sæson, siger Allan Kolbro Nielsen.

Jan Ø. Jørgensen var i sidste sæson en del af det VEB-hold, der indfriede målsætningen om en plads ved Final4, som Vendsyssel Elite Badminton i sidste ende dog meldte afbud til på grund af coronakrisen.

- Det var vi super kede af, for vi arbejder jo hver dag for at få lov at spille de kampe, men for os var der ikke andre muligheder, og den beslutning står vi stadig indenfor.

- Vi var i en global krise, så vi synes, at det var lidt vildt, at Badminton Danmark alligevel valgte at gennemføre Final4. Vi havde forskellige syn på, hvordan man så på verden på det tidspunkt. Man kan jo bare se på World Touren, der jo ikke er kommet i gang endnu, siger Allan Kolbro Nielsen.

Foruden Vendsyssel meldte Greve også afbud til Final4, der blev vundet af Skovshoved, der dermed kan kalde sig danske mestre i den kommende sæson.

- Vi må bare sige tillykke til dem, der vandt. Vi har ikke tænkt os at tude over det, for som sagt står vi ved vores beslutning, og så må vi bare se, om vi ikke kan kvalificere os i den her sæson, siger Allan Kolbro Nielsen.