Vendsyssel dummede sig i Hvidovre

HVIDOVRE:Vendsyssel FF fortsatte de pointløse takter, da grundspillet blev lukket med et nederlag ude mod Hvidovre.

Det var et must, at Vendsyssel skulle vinde kampen mod rækkens viceduks, hvis der skulle være lidt spænding om Vendsyssels oprykningsmuligheder ved indgangen til oprykningsspillet.

Der var ikke spillet to minutter, da Wessam Abou Ali serverede et indlæg i panden på en helt fri Lasse Steffensen. Steffensens hovedstød blev dog reddet til hjørne, og på trods af et tryk mod Hvidovres mål i den efterfølgende sekvens, slog hjemmeholdet kontra.

Her fangede Lirim Qamili en uopmærksom Terence Baya. Han løb ganske enkelt i ryggen på VFF-spilleren, og så gjorde Qamili det til 1-0.

Baya havde det svært. Han var også yderst impliceret, da Tobias Thomsen gjorde det til 2-0. Denne gang var det et sløvt tilbageløb fra franskmanden, der kostede for Vendsyssel FF. Terence Baya var med i stedet for karantæneramte Mads Greve. Det havde skubbet Emil Nielsen ind i midterforsvaret.

Baya var ikke involveret, da Hvidovre flot kombinerede sig igennem til 3-0. Igen ved Tobias Thomsen, der efter 20 minutters spil virkede til at lukke opgøret.

Bortset fra den indledende chance til Lasse Steffensen, var chanceproduktionen fra VFF ganske minimal. Men Vendsyssel er altid farlig på dødbolde. Det blev understreget, da Simon Okosun pandede et hjørnespark i kassen midt i første halvleg.

Hvidovre IF - Vendsyssel FF 3-1 Fodbold, NordicBet Ligaen (1. division)

Mål: 1-0 Lirim Qamili (4. minut), 2-0 Tobias Thomsen (10. minut), 3-0 Tobias Thomsen (21. minut), 3-1 Simon Okosun (27. minut)

Vendsyssels-opstilling (4-3-3): Marcus Bundgaard - Rune Frantsen, Emil Arendrup, Tobias Anker, Terence Baya (Lucas Jensen, 46.) - Zander Hyltoft, Simon Okosun, Carl Lange (Victor Mpindi, 62.) - Wessam Abou Ali, Lasse Steffensen, Tiemoko Konate (Oscar Buch, 62.)

Advarsler: Martin Spelmann, Hvidovre (42.) VIS MERE

Reduceringen skabte ikke for alvor nogen effekt. Hvidovre fortsatte stilsikkert kursen mod tre point, og selv ikke en række offensive udskiftninger fra Henrik Pedersen kunne ændre på kampbilledet.

Lucas Jensen afløste stakkels Terence Baya i pausen. I løbet af anden halvleg blev Vendsyssel-holdet mere og mere offensivt indstillet, men lige lidt hjalp det. Hvidovre stod solidt i defensiven, og Vendsyssel FF formåede aldrig for alvor at gøre det spændende.

Først i tillægstiden tilspillede Vendsyssel sig en chance, der skulle have været omsat til mål, men Simon Okosun ramte bolden skidt, da han fik serveret et indlæg fra Lucas Jensen i det lille felt. På mange måder en symptomatisk måde at slutte kampen på for Vendsyssel FF.

Nederlaget betyder, at Vendsyssel FF har spillet sig ud af oprykningskampen. Med sejren er Hvidovre 11 point foran vendelboerne, og derudover peger Vendsyssels formkurve i den forkerte retning med fire nederlag i forårets fem kampe.