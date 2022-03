Vendsyssel dummede sig og missede top seks

FODBOLD:Vendsyssel FF leverede en af de bedre første halvlege under Henrik Pedersen, men det rakte ikke til point mod et knivskarpt Hvidovre-hold, der slog til, da man fik en mindre foræring af vendelboerne.

Inden kampen var det helt store spørgsmål, om Vendsyssel kunne klemme sig med i top seks, men den ambition led et knæk, da Frederik Carlsen efter 28 minutters spil udnyttede en fejl i Vendsyssels opspil til at slå kontra og score til 1-0.

Andetsteds fik Vendsyssel ellers den hjælp, som man havde brug for i jagten på at slutte i top seks, når fredagens runde - den sidste i grundspillet - var spillet til ende.

Vendsyssel skulle overhale både HB Køge og Nykøbing, og AC Horsens gav en hjælpende fod ved at vinde sikkert i Nykøbing. Det så straks sværere ud med HB Køge, der kom foran med 2-0 ude mod FC Fredericia, men Fredericia kom tilbage på 2-2, og så skulle Vendsyssel i gåseøjne kun vinde sin kamp mod Hvidovre, men det var en svær opgave, når man var bagud med 0-1.

Inden målet havde det ellers været med Vendsyssel i markant dominans. Det var helt klart et velspillende VFF-mandskab, der tilspillede sig et par store chancer til Ronnie Schwartz.

Der var flere gode angreb, der med en kende mere skarphed kunne have bragt Vendsyssel i front. Også efter Hvidovres scoring kunne og burde Vendsyssel have scoret, for spillet var til det.

Selv bagud med 0-1 ved pausen må der have været optimisme i Vendsyssels omklædningsrum, for Henrik Pedersens udvalgte havde spillet en fin omgang fodbold. Noget af det bedste i foråret.

Vendsyssel FF - Hvidovre 0-1 (0-1) Mål: 0-1 Frederik Carlsen (29. minut) Vendsyssels hold (4-3-3): Lukas Jonsson - Zander Hyltoft, Mads Greve, Xandro Schenk, Thomas Oude-Kotte - Jeppe Pedersen (Lucas Jensen, 59. minut), Mikkel Wohlgemuth (Jelle van der Heyden, 79. minut), Panagiotis Armenakas (Terence Baya, 71. minut) - Rune Frantsen (Parfait Bizoza, 79. minut), Ronnie Schwartz, Tiemoko Konate. Advarsler: Martin Spelmann (76. minut), Filip Djukic (77. minut), Mikkel Wohlgemuth (77. minut) Tilskuere: 929 VIS MERE

Efter pausen formåede Vendsyssel ikke at holde samme tryk og kvalitet i spillet. Her blev det mere en åben slagudvekslning, hvor Hvidovres store fysik for alvor kom til sin ret.

Vendsyssel-træner Henrik Pedersen havde inden kampen understreget, at man under alle omstændigheder skulle prioritere at få point, hvis det var muligt, da de vil blive meget værd - top seks eller ej.

Derfor var det også med fuld risiko, at Vendsyssel angreb det sidste kvarter i kampen. Der blev skiftet offensivt ud, så Mads Greve blev skubbet frem i front, hvor han med sin enorme styrke i luftrummet skulle blive en trussel og ikke mindst opspilsstation.

Den plan blev aldrig for effektueret. Vendsyssel formåede i hvert fald ikke at gøre noget større anslag mod Hvidovre-målet.

Den massive satsning skabte helt som ventet også muligheder for Hvidovre, der dog ikke kunne forvalte den megen plads til kontrastød.

Som en af de lokale tilskuere konstaterede, da tillægstiden gik i gang: - De andre har ellers gjort arbejdet for os, men vi kan ikke gøre vores egen del.

Det blev sagt med henvisning til, at AC Horsens havde vundet 4-1 på Falster, og HB Køge kun fik et point med fra Fredericia. Lige lidt hjalp det dog, da Vendsyssel ikke selv kunne få en sejr mod Hvidovre trods gode arbejdsbetingelser.