Vendsyssel efter nyt udebanenederlag: - Vi er på vej i den rigtige retning, men der mangler stadig rigtig meget

FODBOLD: Vendsyssel FF gjorde livet for svært for sig selv, da det onsdag aften blev til et 1-3-nederlag ude mod Viborg.

For det var de personlige fejl, der gjorde det umuligt for vendelboerne at få point mod 1. divisions tophold. Viborg kom foran efter otte minutter, da Andreas Kaltoft headede bolden lige hen for fødderne af Jakob Bonde, og kort inde i anden halvleg gik målmand Kevin Ray Mendoza fejl af et indlæg, så Jakob Bonde kunne score igen, efter at Tiémoko Konaté ellers havde givet Vendsyssel færten af point med en 1-2-reducering.

- Jeg er rigtig irriteret over de mål, for det var bare for ringe. Jeg er træt af måden, vi dækkede op på i de situationer, men det var også nogle trælse tidspunkter.

- Deres hurtige mål i første halvleg gjorde, at vi skulle ud at jagte, og det har vi skullet for meget indtil videre, og i anden halvleg havde vi behov for, at vi kom ud og scorede det fjerde mål. Jeg har ikke en skid at have det i, men jeg stod med en følelse af, at havde vi fået det mål, havde vi fået mindst et point, siger cheftræner Lasse Stensgaard.

Skal være bedre på udebane

Point blev det dog ikke til, så nu er Vendsyssel FF noteret for seks point efter sæsonens første fem kampe. Alle pointene er hentet i sæsonens to hjemmekampe.

- Vi skal til at være bedre på udebane. Vi har haft det svært på de to kunstgræsbaner (ude mod Fremad Amager og FC Helsingør, red.), men i perioder af de andre kampe har vi spillet rigtig god fodbold og fået lagt det pres, vi gerne vil.

- Vi er på vej i den rigtige retning, men der mangler stadig rigtig meget. Især i felterne skal vi være meget skarpere, for det er selvfølgelig ikke godt nok, at vi har lukket så mange mål ind, lyder det fra forsvarsspilleren Jakob Hjorth, der onsdag var tilbage i Vendsyssels startopstilling efter at have været plaget af en skade i opstarten.

- Som jeg også har talt med trænerne om, har det været fedt at have fået et godt forløb, hvor jeg har fået trænet en masse, inden jeg blev sendt i kamp. Jeg mangler stadig kampform, men det har slet ikke været som tidligere, hvor jeg efter en skade er blevet kastet direkte tilbage i kamp. Det kunne jeg sagtens mærke på det overskud, jeg havde derinde, siger Jakob Hjorth.

Vendsyssels skadesliste er dog stadig lang, og onsdag aften blev der tilføjet endnu et navn, da Tobias Damsgaard, der ellers var udset til at starte på banen, måtte udgå med en skade under opvarmningen.

Set i det lys er seks point ikke nogen katastrofe.

- Vores to første udekampe har vi tabt for stort, og det er jeg træt af. I dag er jeg også træt af at tabe, men jeg er glad for, at vi bød Viborg op til dans, og så er jeg rigtig glad for vores to hjemmesejre. Det har været en start på det jævne, mener Lasse Stensgaard.