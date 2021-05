Her er planen for Vendsyssel FF: Schjønberg er i høj kurs hos ejer

FODBOLD:Vendsyssel FF’s ejer Ahmet Schaefer var blandt tilskuerne til torsdagens store drama, der endte i kæmpe forløsning for alle i og omkring klubben. Da pladsen i næste sæsons 1. division var sikret, kunne Ahmet Schaefer finde det store smil frem, og drage et lettelsens suk.

Dermed kan han og klubbens øvrige ledelse begynde at se frem til næste sæson. Her er der allerede en køreplan for, hvad der skal ske.

- I begyndelsen af næste uge, vil vi begynde at snakke med træneren, for at finde ud af, hvad vi skal have gjort, så vi kan være klar til næste sæson. Vi har en plan for, hvad vi gerne vil have til at ske, siger Ahmet Schaefer.

Han står i spidsen for et netværk af fodboldklubber, hvor der også er hentet spillere ind til Vendsyssel fra i den forgangne sæson. Man kan forvente flere tilgange via det netværk.

Vendsyssel FF spillede for overlevelse i 1. division torsdag aften mod Fremad Amager

- Vi har en strategi om, at vi gerne vil udvikle Vendsyssel til at kunne komme tilbage i superligaen, og vores franske klub Clermont er netop rykket op i den bedste franske række. Det styrker vores alliance, og det åbner for, at vi kan bringe flere spillere som Cham Saracevic eller Gregory Berthier til Vendsyssel. De har vist sig meget afgørende i de seneste kampe, og det er spillere som dem, vi gerne vil have flere af, siger Ahmet Schaefer.

Oprykningen hos Vendsyssels franske søsterklub er et spændende nyt element for hele alliancen.

- Ud fra et sportsligt perspektiv blev der pludselig stor niveauforskel på Clermont og Vendsyssel, men Clermont skal være en magnet, der også kan hjælpe Vendsyssel. I forhold til Vendsyssel, og det arbejde, vi skal lave her i sommer, skal vi skabe et fundament, som er mere holdbart, siger Ahmet Schaefer, der understreger, at man stadig skal have en rygrad på holdet, der kender til den danske 1. division.

Lige nu er der ni spillere fra den nuværende trup, der har kontraktudløb. Det betyder med garanti et farvel til flere af spillerne, men man skal ikke frygte et hold, der skal begynde helt fra bunden som i sidste sæson.

- På samme tid vil vi også sørge for at have længere kontrakter med spillere, der er vigtige for holdet. Her taler vi om erfarne spillere. Spillere som kender dansk fodbold og denne række, siger Ahmet Schaefer.

Han er lettet over, at det er også hedder 1. division i næste sæson, og alle spekulationer om klubbens fremtid kan én gang for alle pakkes væk.

- Vi er så glade for, at vi nu har klaret os fri af nedrykning. Vi har oplevet en del udfordringer i denne sæson, men nu går det den rigtige vej for os, så vi har en klar opgave i at styrke klubbens fundament, så vi kommer stærkere ud til næste sæson, siger Vendsyssel-ejeren, der satser på, at træneren er den samme, når næste sæson begynder.

- Michael Schjønberg fortsætter hos os. Han har vores fulde tillid, og vi er meget tilfredse med hans indsats, siger Vendsyssel-ejeren.