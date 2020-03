Vendsyssel Elite Badmintons medaljejagt udskudt til juni

BADMINTON:Vendsyssel Elite Badminton kommer som ventet ikke til at spille FINAL 4 i weekenden 17. - 18. april, hvor Brøndby Hallen skulle have lagt gulv til medaljefordelingen i dansk holdbadminton.

Badminton Danmark har på grund af COVID-19 udskudt DM-slutspillet til torsdag 4. og fredag 5. juni - stadig i Brøndby Hallen.

- Det er en fornuftig og ventet beslutning, og nu ved vi samtidig, at det er sidste chance for at afvikle FINAL 4, siger VEB-formand Jan R. Jensen i en pressemeddelelse.

Badminton Danmark har nemlig også meddelt, at FINAL 4 bliver aflyst, hvis COVID-19 fortsat gør det umuligt at afvikle finalekampene.

I alt 120 personer havde købt billet til finalekampene gennem Vendsyssel Elite Badminton.

- Vi skal nu i gang med at have fat i alle disse herlige VEB-fans. Vi håber selvfølgelig, at de har tålmodighed og fortsat har lyst til at tage turen med til Brøndby Hallen, fortæller næstformand Jacob Høyer Filt Juhl i pressemeddelelsen.

- Det giver en masse ekstra arbejde, men det tager vi gerne med i håbet om, at FINAL 4 gennemføres. Nu er der to en halv måned til, så vi kan tillade os at have et realistisk håb om, at der venter os en fed oplevelse på den anden side af corona-krisen, slutter Jacob Høyer Filt Juhl.