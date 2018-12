Vendsyssel Elite missede vigtigt skridt mod top-2

BADMINTON: Ovenpå mandagens sejr over de danske mestre fra Skovshoved skulle Vendsyssel Elite Badminton onsdag aften gentage takterne mod Greve.

Men der var langt til point for det nordjyske hold, der tabte 1-5 og dermed mistede et skridt i kampen om de to pladser i ligaen, der giver direkte adgang til semifinalerne i slutspillet.

- Vi mødte et hold, som var 110 procent opsatte og havde en god hjemmebane. Da de så vinder mixed doublen, som vi havde regnet med, så punkterer det os lidt, fortæller Vendsyssel-træner Casper Lund.

Beiwen Zhang i damesinglen vandt det ene point for Vendsyssel Elite. Dermed indgik Kirsty Gilmour i damedoublen med Clara Nistad.

– Kirsty kunne også have spillet singlen og vundet. Men vi vil gerne finde den damedouble, der fungerer bedst, og de havde spillet en god damedouble i Gentofte. Så vi ville prøve dem mod nogle, der spiller på et lidt højere niveau,siger VEB-træneren.

Nederlaget betyder, at holdet ikke selv kan sikre en andenplads. Til gengæld venter to hold uden for top-6 i de sidste kampe i grundspillet.

- Det er lidt et svært regnskab, og dem over os skal mødes indbyrdes. Ingen er sikre på at vinde. Vi forventer seks point i de to sidste kampe, og så må vi krydse fingre for de andre resultater, slutter Casper Lund.

De sidste to kampe i grundspillet er 29. og 31. januar, hvor Vendsyssel Elite møder henholdsvis Højbjerg og Værløse.