Vendsyssel er det perfekte punktum for Jan Ø: - Det er fuld cirkel

BADMINTON:Vendsyssel Elite Badminton (VEB) får i denne sæson en af det seneste årtis største danske badmintonprofiler for sig selv.

Jan Ø. Jørgensen har indstillet sin internationale badmintonkarriere og trukket sig fra den daglige træning på elitecentret i Brøndby, men alligevel har den 32-årige nordjyde valgt at tage endnu en tørn i Vendsyssel.

Men selv om karrieren er sat ned på et lavere blus, ydede Jan Ø. Jørgensen sit bidrag til, at Vendsyssel Elite Badminton tirsdag aften sendte Odense hjem med et 1-8-nederlag i sæsonpremieren i badmintonligaen.

- Jeg har trukket mig ud af mit sædvanlige miljø, så jeg vidste ikke helt, hvor jeg stod. Jeg træner ikke med ligeså gode spillere længere, og jeg træner også lidt mindre, men jeg har trænet med god kvalitet, og det synes jeg også, at jeg fik vist i dag, siger Jan Ø. Jørgensen, der vandt sin kamp over Steffen Rasmussen i to sæt.

Jan Ø. Jørgensen er flyttet til Tyskland sammen med sin kone, håndboldspilleren Stine Jørgensen, og det betyder, at meget af ansvaret for hans niveau i den kommende sæson er overladt til ham selv.

- Jeg har faktisk mere eller mindre overtaget træningen i den tyske klub, jeg er tilknyttet. Så ved jeg, at det, jeg får lavet, står mål med det, jeg plejer, siger Jan Ø. Jørgensen, der ikke har haft grund til at fortryde beslutningen om at indstille karrieren på topniveau.

- Timingen er bare god nu. Det er nogle tanker, jeg har gået med i noget tid. Med den her coronaperiode har jeg fået funderet over, hvad tingene er værd, og min beslutning føles bare helt rigtig. Jeg ser tilbage på en helt vildt fed karriere, hvor jeg har drevet det til noget, jeg ikke anede, jeg kunne. Det er jeg rigtig stolt over, siger Jan Ø. Jørgensen.

Efter i mange år at have rejst verden tynd med sin badmintonketsjer er hverdagen nu en helt anden.

- Jeg træner tre-fire gange om ugen og løber og styrketræner, men derudover får jeg bare spillet så meget golf som muligt. Jeg har lovet mig selv at slappe lidt af. Jeg skal nyde friheden og tænke lidt over, hvad jeg skal bruge resten af mit liv på, siger Jan Ø. Jørgensen.

Alligevel gav det god mening at bruge noget af den tid på at spille endnu en sæson i Vendsyssel Elite Badminton.

- Det er bare et fantastisk sted at være. Jeg er mere eller mindre vokset op med Allan (træner Allan Kolbro Nielsen, red.). Han er godt nok lidt ældre end mig, men vi har boet tæt på hinanden, og hans far, der desværre er død i dag, var faktisk min første træner.

- Det er lidt fuld cirkel at slutte på den måde sammen med Allan. Det er ret specielt, siger Jan Ø. Jørgensen.