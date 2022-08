Vendsyssel-fænomen skaber interesse: Sportschef er åben for tilbud

FODBOLD:Det danske transfervindue står efterhånden på klem. Dermed bliver dagene længere for de sportsligt ansvarlige i fodboldklubberne.

Det er ikke anderledes for Vendsyssel FF, hvor Søren Henriksen er sportschef og står for af- og tilgangen af spillere. Den tidligere forsvarsspiller i klubben har dog fået det meste på plads, inden tiden rinder ud.

- Jeg er meget tilfreds indtil videre, men vi mangler stadig lige lidt. Vi mangler en enkelt eller to spillere. Vi har kun Emil Nielsen, der kan spille venstre back, og så kommer det an på, om der er noget, der skal ud. Men en venstreback skal vi nok finde, fortæller Søren Henriksen.

Derudover skal han også forholde sig til interessen for de nuværende spillere, som er i stald i det nordlige. Der er dog ikke kommet noget konkret på bordet endnu.

-Der er altid lidt løst. Det har ikke rigtig været noget konkret. Det har ikke været noget, som man virkelig skulle forholde sig til, selvom vi er startet godt. Men indtil videre har der ikke været et konkret tilbud, fortæller sportschefen.

Klar til angribersalg

Skulle der opstå et salg de kommende dage, er det oplagt at tro, at angriberen Lasse Steffensen står for skud. Den tidligere midtstopper startede nemlig sæsonen som lyn og torden, da han scorede fem mål i tre kampe. Det skabte en summen omkring den forhenværende Jammerbugt-mand.

- Det er meget naturligt. Jeg tror også stadig, at der er nogle, der kigger på ham, og det er klart, når man laver fem mål i tre kampe. Alle vil gerne have mål, og det er interessant for de fleste klubber, når han også derudover har gjort det godt, siger Søren Henriksen.

Søren Henriksen havde selv en tid som spiller i Vendsyssel, hvor han også var anfører, inden han indstillede sin aktive karriere og blev sportschef under Jacob Andersens generhvervede ejerskab. Arkivfoto: Lars Pauli

- I en klub som vores er alt til salg for den rette pris. Det er lidt der, hvor vi er, kan man sige. Folk skal gerne tænke, at man kommer til Vendsyssel for at udvikle sig og gøre det godt, så man kan komme videre til en større adresse. Kommer der et tilbud på Lasse, så må man vurdere. Vi har tanker om, hvad man så skal gøre, og hvad der kan være af løsninger i forhold til at finde en erstatning. Mere skal gå op for det, men vi er altid åbne for tilbud på vores spillere, tilføjer han.

Lasse Steffensen, som lørdag fyldte 26 år, kom til Vendsyssel fra Jammerbugt i sommeren 2019, og siden har han altså skiftet rollen som midtstopper ud med en plads i angrebet - med succes.

Opgaven er lettere

Gennem sommeren har Vendsyssel haft en større udskiftning i forhold på holdet. Der er hentet potentielle profiler ind fra rivaler i 1. division i form af Carl Lange fra FC Helsingør og Victor Mpindi fra SønderjyskE. Derudover har man skrevet med unge folk som Mattias Jakobsen fra FC Københavns akademi og Tobias Anker fra FC Midtjylland, ligesom Emil Nielsen forlod Jammerbugt FC for at vende tilbage til sin hjemegn.

De skal erstatte profiler som Thomas Oude Kotte, Tobias Damsgaard, Xandro Schenk og Mikkel Wohlgemuth, ligesom Christoffer Boateng har taget afsked med Vendsyssel. Fælles for erstatningerne er, at de er danskere eller har erfaring med dansk fodbold.

- Vi har også kigget på spillere, som ikke har erfaring fra Danmark, men det er en kæmpe fordel, at de kan præstere med det samme, når de har så meget kendskab. Når de har den kvalitet, er det rimelig ligetil for os. I forhold til de unge spillere ville vi også have nogle af dem sidste år, men det var svært, fordi folk er havde lidt betænkelighed i forhold til at komme til Vendsyssel, fordi det har været, som det er, siger Søren Henriksen med henvisning til klubbens ejerskab under Core Sports Capital.

Nu kan sportschefen dog mærke, at Vendsyssels rygte så småt er ved at hele igen, efter klubejer Jacob Andersen nu har været tilbage som frontfigur gennem det seneste år.

- Sidste år hentede vi spillere, som vi selv kendte, og så var det udlændinge. De lidt yngre, danske spillere var svære at få herop. Men nu er det blevet nemmere, og det kan man også se med Tobias Anker, Mattias Jakobsen og Carl Lange. Den slags spillere var svære at snakke med sidste år, siger sportschefen.

Vendsyssel FF har fået en god start på sæsonen med fire sejre i seks kampe i NordicBet Ligaen. Søndag kan vendelboerne få en femte sejr, når Hvidovre IF kommer til Hjørring.