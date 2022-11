Vendsyssel fejede gulv med fynboer

SKAGEN:Vendsyssel Elite Badminton (VEB) kom tilbage på sejrssporet på overbevisende manér, da RSL Odense torsdag aften blev besejret med hele 9-0 i Skagen.

Dermed fik de forsvarende danske mestre revancheret tirsdagens nederlag til Højbjerg. Den overlegne sejr gav 12 point og sendte VEB op på 48 point efter 6 kampe i badmintonligaen.

I de to mixeddoubler, en damesingle og de to herresingler skulle Vendsyssel Elite Badminton-spillerne blot bruge to sæt på at trække sig sejrrigt ud af kampene, så Josefine R. Jensen blev første VEB-spiller til at afgive sæt, da hun tabte første sæt med 18-21 til Simona Pilgaard. Den unge VEB-spiller vandt dog de to følgende sæt og bragte vendelboerne foran 6-0.

Derefter sluttede VEB-spillerne af med tre tosætssejre yderligere, og så var den suveræne sejr i hus.