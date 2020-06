Vendsyssel FF er ikke klar til tilskuere

FODBOLD:Regeringen har varslet, at der snart må lukkes 500 tilskuere ind på tribunerne til professionelle fodboldkampe i Danmark, og det kan allerede ske tirsdag aften.

Sportsdirektør for Vendysssel FF, Ole Nielsen, fortæller tirsdag eftermiddag, at klubben har fået en officiel og positiv besked. Det betyder dog ikke, at der bliver lukket tilskuere ind til tirsdagens kamp mod Hvidovre på Energi Nord Arena i Hjørring.

- Klokken lidt i 14 fik vi en bekræftelse, og jeg ringede til vores administration med det samme. De er vendt tilbage og kan simpelthen ikke nå det - hverken at få kaldt personale eller få inviteret sponsorere og sæsonkort-holdere - til i aften. Så af sikkerhedsmæssige årsager - med så kort varsel - venter vi til næste kamp, lyder det fra Ole Nielsen

Vendsyssel FF har de sidste par dage rykket for en melding, efter de hørte, at det kunne blive en mulighed med 500 tilskuere, men Ole Nielsen fik altså først positiv besked fra Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, tirsdag eftermiddag.

- Havde vi vidst det i går, så havde vi helt sikkert rykket på det, men med så kort varsel, så tør vi altså ikke at binde an på, at vi kan leve op til protokollerne, siger Ole Nielsen.

Både Nykøbing FC og Vejle Boldklub har meldt ud, at de vil byde fans og sponsorer ind til tirsdagens hjemmekampe i den næstbedste række.

I Superligaklubben AaB siger direktør Thomas Bælum, at man afventer flere detaljer, før man kan vurdere, om der bliver lukket tilskuere ind til onsdagens pokalsemifinale mod AGF.