Vendsyssel FF fældet af tyndt straffespark mod tophold

FODBOLD:Efter en periode med fine resultater i 1. division (NordicBet Ligaen) måtte Vendsyssel FF søndag indkassere et nederlag på udebane til topholdet Lyngby.

Supeliganedrykkerne var også det klart bedste hold set over de 90 minutter, men måden de 10 minutter inde i anden halvleg sikrede 1-0-sejren på, kunne sagtens diskuteres.

Først var Vendsyssel FF selv tæt på at score, da Tiemoko Konate serverede et indlæg til bagerste stolpe, hvor Lucas Jensen først i sidste øjeblik blev forhindret i at skubbe bolden i tomt net.

Lyngby løb herefter kontra og fik et stort tilbud til Magnus Kaastrup, men netop som det var afværget, faldt topscorer Frederik Gytkjær til jorden efter en nærkamp med vendelboernes Thomas Oude Kotte, og det fik dommer Mostafa Seyfi til at pege på straffesparkspletten.

TV-billederne kunne ikke definitivt afsløre, om kendelsen var korrekt, men kontakten mellem de to spillere så minimal ud. Det var Frederik Gytkjær dog ligeglad med, for han scorede stensikkert på straffesparket til 1-0 for Lyngby.

Stor forspildt Vendsyssel-chance

I første halvleg stod der også Lyngby på det meste, men efter 18 minutters spil fik Vendsyssel foræret en stor mulighed, da hjemmeholdets målmand samlede en tilbagelægning op. Det gav et indirekte frispark midt i feltet, men det forspildte Diego Montiel ved at sparke bolden langt over mål. Siden stod der igen Lyngby på det hele, men Vendsyssel fik kæmpet sig til pause med 0-0.

Efter Lyngbys straffesparksscoring i det 55. minut fik nordjyderne dog hanket op i sig selv og ramte her deres bedste periode i kampen. Først headede Lucas Jensen et frit hovedstød over mål, og både Mikkel Wohlgemuth og Parfait Bizoza bød ind med kvalificerede afslutninger fra distancen.

I de sidste 20 minutter var der dog ikke mere tilbage i tanken hos Vendsyssel, og Lukas Jonsson i målet måtte diske op med flere fine redninger for at forhindre Lyngby i at udbygge føringen.

Nederlaget betyder, at Vendsyssel FF fortsat er tredjesidst i landets næstbedste fodboldrække, og afstanden til Hobro IK under stregen er blot på to point.