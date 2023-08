Vendsyssel FF fik sæsonens første sejr, men jagter stadig forstærkninger både på og uden for banen

HJØRRING:I det tredje forsøg hentede Vendsyssel FF lørdag sæsonens første sejr, da FC Helsingør blev sendt hjem fra Hjørring med et 1-2-nederlag.

De nordsjællandske gæster tog ellers hurtigt føringen og var generelt det bedste hold i første halvleg, men efter pausen fik Vendsyssel vendt kampen på hovedet.

- Man kan altid snakke om, hvor godt man gør det, og at man gør de rigtige ting, men det bedste i verden er at vinde fodboldkampe, så det var en rigtig vigtig sejr for os, konstaterer Vendsyssel-træner Henrik Pedersen.

Det var især et par indskiftninger, der ændrede billedet til fordel for Vendsyssel i anden halvleg. Rune Frantsen og Lasse Steffensen blev sendt på banen fra anden halvlegs start, og de to stod for udligningen kort inde i anden halvleg, hvor Steffensen pandede Frantsens indlæg i nettet.

- Vi er ikke så fitte som i sidste sæson, fordi vi i øjeblikket ikke har en fysisk træner. Jeg ved ingenting fra hverken træning eller kamp, så det handler for os om at lave en plan, der holder i 95 minutter. Det nytter ikke noget, at vi går død efter 60 minutter.

- Lasse var ikke dårligere end de andre i Køge i sidste uge, men det var netop en del af planen, at han skulle komme ind og gøre en forskel senere i kampen, siger Henrik Pedersen.

Vendsyssel FF har i sommerpausen mistet den fysiske træner Mathias Marker til superligaklubben Viborg, og en afløser står højt på cheftrænerens ønskeliste.

- En fysisk træner står bestemt ligeså højt på listen som nye spillere, for det hjælper ikke at få nye spillere, hvis de ikke er topfitte. Vi vil være det fitteste hold i 1. division, og det er vi ikke lige nu.

- Vi har haft møder med fysiske trænere, og jeg håber meget på, at vi kan blive enige med en af dem snart, siger Henrik Pedersen.

Efter de seneste ugers salg af Wessam Abou Ali og Tobias Anker er der dog også behov for forstærkninger på banen til et Vendsyssel-hold, der i forhold til sidste sæson blandt andre tilmed har sagt farvel til stamspillere som Zander Hyltoft og Tiémoko Konaté.

- Vi har mistet fire af de spillere, der spillede allerflest minutter for os i sidste sæson. Bortset fra Mathias Haarup har vi kun hentet unge spillere ind, så meget af det, der i sidste sæson var tavs viden og ting, man bare gjorde, findes ikke længere.

- Det har en konsekvens, når man skifter 40 procent af startopstillingen ud, og det arbejder vi på at løse i fællesskab. Både Søren (sportschef Søren Henriksen, red.) og jeg er utålmodige, men vi arbejder på at finde en angriber, en midtbanespiller og en midtstopper, der kan forstærke os. Det gør vi alt, hvad vi kan for, siger Henrik Pedersen.

Med lørdagens sejr er Vendsyssel FF noteret for fire point efter sæsonens første tre kampe i Nordicbet Ligaen. Det rækker til en øjeblikkelig sjetteplads.

Næste opgave er på torsdag, hvor der venter en pokalkamp på udebane mod 3. divisionsholdet Young Boys fra Silkeborg.