Vendsyssel FF finder assistenten før cheftræneren

FODBOLD: Vendsyssel FF har fundet en assistenttræner til den kommende sæson i 1. division (NordicBet Ligaen). Det bliver 55-årige Henrik Larsen, der kommer fra et job som assistent hos Thisted FC, der i foråret rykkede ned i 2. division.

- Det har været vigtigt for os, at vi har fået en nordjyde ind som assistent. Og valget faldt helt naturligt på Henrik Larsen. Han har en rigtig god ballast og erfaring som træner – både som chef og assistent – og så kender han området og divisionerne særdeles godt, siger sportsdirektør Ole Nielsen om ansættelsen i en pressemeddelelse.

Lidt usædvanligt har Vendsyssel FF dermed udpeget assistenttræneren - før man har fundet den nye cheftræner. Men Henrik Larsen var ikke i tvivl.

- Når man får tilbudt sådan et job, og man er passioneret som jeg er, så skulle jeg ikke bruge meget tid på at overveje det. Jeg ser frem til at være i et spændende fuldtidssetup, hvor man virkelig kan komme i dybden med tingene og hvor faciliteterne er gode, siger Henrik Larsen.

Han har en fortid som cheftræner i Lindholm IF og Vejgaard B, som han begge førte op i 2. division.