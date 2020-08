Vendsyssel FF forlænger med to spillere - siger farvel til tre

HJØRRING:I dag har Vendsyssel FF forlænget aftalerne med to spillere. Det drejer sig om den hollandske midtbanespiller Jelle van der Heyden og midterforsvar Andreas Kaltoft.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Den nye aftale med Jelle van der Heyden løber frem til sommeren 2023, mens Andreas Kaltoft forlænger til sommeren 2021.

- De har tidligere bevist, at de holder et godt niveau i NordicBet Ligaen – og også højere end det. Vi ser, at de passer fint ind i den måde, vi gerne vil spille på. Så det giver rigtig god mening, at de begge tager en tørn mere i Vendsyssel FF, siger cheftræner Lasse Stensgaard.

Helle van der Heyden, som har spillet 21 kampe i den forgangne sæson, kom til Vendsyssel FF fra hollandske Twente sidste sommer.

Andreas Kalktoft, som kom til fra Brøndby IF's ungdomsafdeling har været tilknyttet klubben siden sommeren 2017, hvor han har spillet 76 kampe i den hvide trøje.

Farvel til tre spillere

Udover to forlængelser har Vendsyssel FF valgt ikke at forlænge med Bradford Jamieson iV, Emmanuel Ogude og Benjamin Lund.

Bradford Jamieson IV kom til den nordjyske klub i januar, hvor han siden har opnået 12 kampe og 1 mål.

Emmauel Ogude har været i klubben siden sommeren 2017, hvor han kom fra B93. Han er den udlænding med flest kampe for Vendsyssel FF. 91 kampe og 28 mål blev det til.

Benjamin Lund har ligeledes spillet for Vendsyssel FF siden 2017, hvor han har nået 23 kampe for klubben. Han var i sidste sæson udlejet til B93 i 2. division.