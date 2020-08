Vendsyssel FF har sat den sidste trænerbrik på plads

FODBOLD:Mandag 10. august indleder Vendsyssel FF træningen frem mod den nye sæson i NordicBet Ligaen (1. division), og i sidste øjeblik har vendelboerne fået styr på trænerbemandingen.

Michael Hjortkjær, der senest har været på lønningslisten i AC Horsens, er søndag blevet ansat som assistenttræner. Han slutter sig til cheftræner Lasse Stensgaard og assistenttræner David Olsen, der blev ansat for knap en måned siden.

Michael Hjortkjær skal primært have fokus på den fysiske træning, og det må man sige, er et område, han ved noget om. Samtidig med, at han har været cheftræner for AC Horsens' U19-hold har han nemlig også været fysisk træner for østjydernes superligahold.

- Han skal tune spillerne endnu mere, så vi får brugt vores faciliteter i forhold til styrketræning og restitution og får bragt det ud på banen. Derudover er der det fodboldmæssige, hvor han kommer til at indgå på lige fod med David Olsen, siger cheftræner Lasse Stensgaard i en pressemeddelelse.

Vendsyssel FF har desuden opgraderet massør Lars-Henrik Thomsens deltidsaftale til en fuldtidsstilling.

Derudover består staben hos vendelboerne af målmandstræner Morten Jännichen, team manager Mathias Kragh og fysioterapeut Mikkel Mølholt Nielsen.