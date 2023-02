Vendsyssel FF henter engelsk målmand

HJØRRING:Selvom transfervinduet sagde smæk tirsdag til midnat, er døren ikke lukket for, at de danske fodboldklubber kan skrive nye kontrakter. Det kræver blot, at spilleren er fri på markedet, og sådan var det med den tilføjelse, som Vendsyssel FF onsdag lavede til truppen.

Efter afgangen af målmand Lukas Jonsson til Esbjerg var 1. divisionsklubben på jagt efter en tredje keeper til at supplere Marcus Bundgaard og Nicolai Vistisen. Ham har de fundet i skikkelse af 23-årige Jared Thompson, som har været uden kontrakt, siden han i sommer forlod FC Midtjylland.

- Jared er en spændende, ung målmand med fine færdigheder, og så er han også god med fødderne. I første omgang har vi skrevet kontrakt frem til sommer, men vi håber selvfølgelig på, at det er et godt match for begge parter, så det kan blive til en længere aftale, siger Vendsyssels sportschef, Søren Henriksen.

Jared Thompson har tidligere været tilknyttet Chelseas ungdomsafdeling, Exeter og Brentford. Han har 12 ungdomslandskampe for England på sin samvittighed.