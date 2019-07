Vendsyssel FF henter målmand

FODBOLD: Der har været gang i kuglepennen hos Vendsyssel FF mandag. Tidligere på dagen blev offensivspilleren Christoffer Boateng præsenteret som ny spiller i klubben, og nu har vendelboerne også offentliggjort en aftale med Peter Friis Jensen.

Målmanden, der senest har været i Silkeborg IF, har sat sin signatur på en toårig aftale.

- Jeg kender trænerne fra tidligere, og det har været en af grundene til, jeg har valgt Vendsyssel FF. Det er en klub, hvor der er sket meget de seneste par år, og jeg er sikker på, jeg kan bidrage med en masse ting både på og uden for banen for at hjælpe os godt på vej. Og så er Vendsyssel FF et sted, jeg gerne vil være, og jeg glæder mig helt sindssygt til at komme i gang, siger Peter Friis Jensen i en pressemeddelelse.

I Vendsyssel FF skal Peter Friis Jensen konkurrere med Nicolai Flø om pladsen i målet. Han afløser Michael Tørnes, der er skiftet til Brøndby.

- Det har været vigtigt for os at bevare et stærkt målmandsteam, som kan presse og udfordre hinanden i den daglige træning. Med Peter Friis Jensen får vi en rigtig dygtig substitut til Nicolai Flø, og vi mener, at vi på målmandsposten står godt rustet til den kommende sæson, der begynder om ikke så længe, siger sportsdirektør Ole Nielsen.