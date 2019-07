Vendsyssel FF henter midtbanespiller i SønderjyskE

FODBOLD: 1. divisionsklubben Vendsyssel FF har hentet forstærkning til midtbanen. Klubben har således lejet 21-årige Rasmus Vinderslev i SønderjyskE året ud.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Rasmus er en ung og talentfuld midtbanespiller, der allerede har 24 Superligakampe på CV’et. Men lige nu er der hård konkurrence om spilletiden i SønderjyskE på hans position. Vinderslev har en rigtig stor motor, er dynamisk og han har gode visioner i det fremadrettede spil. Vi har lejet ham frem til nytår, så begge parter har mulighed for at se hinanden an, siger sportsdirektør Ole Nielsen.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er hårdt ramt af skader, og på den centrale midtbane kommer til vi at undvære Mikkel Wohlgemuth i lang tid. Nu har vi fået en arbejdsom midtbanespiller, der byder ind med noget andet end dem, vi allerede har, siger sportsdirektøren.

Rasmus Vinderslev glæder sig over lejeaftalen

- Vendsyssel FF er en god mulighed for mig, og det er en rigtig god klub med et godt setup. Jeg glæder mig til at blive en del af holdet, og jeg forventer, at jeg kan fortsætte min udvikling heroppe og få en masse minutter i benene, siger han.

Rasmus Vinderslev har i alt spillet 24 Superligakampe – heraf de 11 i den forgangne sæson.