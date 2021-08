Vendsyssel FF henter ny forstærkning

FODBOLD:Vendsyssel FF har fået endnu en forstærkning på plads.

Søndag fortæller klubben i en pressemeddelelse, at man har skrevet kontrakt med den franske venstre back Terence Baya, der senest har spillet for Troyes, der netop er rykket op i den bedste franske række.

- Terence er en fantastisk spændende venstre back, der har et kæmpe potentiale. Han har en utrolig fart, som ikke mange andre, og samtidig er han meget dynamisk. Han kan både forsvare og er også god offensivt.

- Vi skal sammen med Terence sørge for, at han udvikler sig, så han kan tage næste skridt. Det er en spiller, vi længe har prøvet at få fat i, og vi er derfor meget tilfredse med, at det er lykkes nu. Terence er en spiller, vi forventer kan gøre sig gældende med det samme, lyder det fra Vendsyssel FF i pressemeddelelsen.