Vendsyssel FF henter spiller i Jammerbugt

HJØRRING:Vendsyssel FF er ved at sammensætte en ny trup til den kommende sæson, der med stor sandsynlighed bliver med en fortsat eksistens i Nordic Bet-ligaen - efter søndagens nederlag til FC Fredericia er holdet i hvert fald langt fra den ene plads, der giver oprykning til fodboldens danske superliga.

FAKTA Zander Hyltoft har spillet i Jammerbugt FC siden 2017 – kun afbrudt af et kort ophold i USA. Han har pr. 1. juni 2020 spillet 94 kampe i 2. division og scoret 7 mål. Navn: Zander Hyltoft Fødselsdato: 20. september 1995 Nationalitet: Dansk Position: Midtbane Tidligere klubber: Hobro IK, Vejgaard Boldklub & Jammerbugt FC VIS MERE

- I den forbindelse har vi kigget efter spillere, der har attitude og power i deres spil. Og det har Zander. Han fylder meget inde på den centrale midtbane – både defensivt og offensivt, hvor han bidrager med stor power og dynamik. Vi har set den gode udvikling, han har været igennem i Jammerbugt FC. Zander er en spiller med kvaliteter, vi synes er spændende – blandt andet hans hovedspil i begge ender af banen qua sin højde på 190 cm. Alle, der har fulgt med i 2. division, ved, at Zander er en stor profil i den række, siger VFF-sportsdirektør Ole Nielsen i en pressemeddelelse fra kluben.

Zander Hyltoft selv er glad for sin nye kontrakt:

- Jeg får muligheden for at prøve kræfter med et fuldtids setup. Samtidig har jeg gerne ville prøve mig selv af på et højere niveau. Og så kender jeg Henrik Larsen (assistenttræner, red.) og Lasse Steffensen (forsvarsspiller, red.). Som spiller vil jeg beskrive mig selv som god i luften, bidrager med en masse power på midtbanen og med et godt løbepensum,” siger Hyltoft i pressemeddelelsen.

Han tiltræder i Vendsyssel FF på en tre-årig kontrakt, når sæsonen er færdigspillet.