Vendsyssel FF henter ung kantspiller fra ligakonkurrenter

SPORT:Fodboldklubben Vendsyssel FF har udvidet truppen med kantspilleren Carl Lange, der kommer til det nordjyske fra FC Helsingør.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Den 23-årige kantspiller har en fortid som ungdomsspiller i HIK og FCK. I seniorkarrieren har han repræsenteret HIK og Helsingør.

- Vi har gennem længere tid haft et godt øje til Carl, som vi er sikre på vil komme til at passe rigtig godt ind hos os. Derfor er vi selvfølgelig rigtig glade for, at det nu er lykkedes os at hente ham til klubben, siger sportschef i Vendsyssel FF, Søren Henriksen.

Carl Lange har spillet 52 kampe i den danske 1. division, mens det er blevet til 50 kampe i 2. division.

Han har skrevet under på en 3-årig aftale med den nordjyske klub.

Klubben er sikker på, at han fra start vil være med til at styrke truppen.

- Han er en klog og dygtig kantspiller, som er god en mod en og har god fart både med og uden bold. Han har nogle stærke spidskompetencer, som jeg er sikker på, at vores fans kommer til at glæde sig meget over. Jeg glæder mig meget til at se ham i Vendsyssel trøjen, og jeg er sikker på, at han kommer til at bidrage med en masse, siger sportschefen.

Efter tre spillerunder indtager Vendsyssel FF en femte plads i NordicBet Ligaen. Et nederlag og to sejrer har sikret klubben seks point.

Carl Lange kommer til at spille i nummer 15.